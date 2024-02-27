Послание Путина покажут в кинотеатрах 17 городов России

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля покажут в кинотеатрах 17 российских городов. Об этом сообщили в пресс-службе сети «Синема 5», которая выступит организатором трансляции.
«Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 российских городов», — передает сообщение РИА Новости. По словам представителя сети кинотеатров, важно, чтобы тезисы главы государства услышало как можно больше граждан.
Также в пресс-службе заявили о высоком спросе россиян на послание Путина. Так, было забронировано уже 50% мест. Жители Перми уже заняли все свободные места. Билеты разобрали в течение часа после того, как СМИ опубликовали информацию о показе.
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