Послание Путина покажут в кинотеатрах 17 городов России

27 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

На послание Путина Федеральному Собранию купили уже 50% мест, заявили в пресс-службе «Синема 5» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля покажут в кинотеатрах 17 российских городов. Об этом сообщили в пресс-службе сети «Синема 5», которая выступит организатором трансляции. «Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 российских городов», — передает сообщение РИА Новости. По словам представителя сети кинотеатров, важно, чтобы тезисы главы государства услышало как можно больше граждан. Также в пресс-службе заявили о высоком спросе россиян на послание Путина. Так, было забронировано уже 50% мест. Жители Перми уже заняли все свободные места. Билеты разобрали в течение часа после того, как СМИ опубликовали информацию о показе.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля покажут в кинотеатрах 17 российских городов. Об этом сообщили в пресс-службе сети «Синема 5», которая выступит организатором трансляции. «Послание президента Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 российских городов», — передает сообщение РИА Новости. По словам представителя сети кинотеатров, важно, чтобы тезисы главы государства услышало как можно больше граждан. Также в пресс-службе заявили о высоком спросе россиян на послание Путина. Так, было забронировано уже 50% мест. Жители Перми уже заняли все свободные места. Билеты разобрали в течение часа после того, как СМИ опубликовали информацию о показе.