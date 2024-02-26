У мэрии Сургута появились долги за неуплату ЖКХ в муниципальном жилье

27 февраля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Сумма долгов перед ДЕЗ ВЖР превысила 13 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Учредитель УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков обратился к депутатам Сургута и сообщил о миллионных долгах жителей, проживающих в муниципальных квартирах. Об этом он заявил во время думского комитета по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. «Из 49 миллионов долгов четыре млн — ГТС, 2,2 млн — горводоканал, Восток — 837 тысяч и шесть миллионов содержание жилфонда. То есть 13 миллионов рублей задолженности по муниципальным квартирам управляющая компания закрыла, не получив доход. Это не только в нашей управляющей компании — это во всех управляющих компаниях», — сообщил Чураков. В ответ депутат Владимир Болотов предложил провести совместную встречу представителей управляющих компаний, администрации и депутатского блока для решения проблемы. «Ситуацию с задолженностью через управляющую компанию по муниципальному жилищному фонду раскрыли. В декабре, насколько я помню, закладывались суммы для погашения. Не понимаю, почему эти долги еще остались», — заявил Болотов. В администрации Сургута журналисту сообщили, что работа с должниками идет постоянно в рамках действующего законодательства. В городе действует рабочая группа по контролю за снижением задолженности. «В рамках действующего законодательства сотрудники администрации в основном могут вести только разъяснительную работу с гражданами. За 2023 год администрации удалось сократить дебиторскую задолженность за наем муниципальных жилых помещений на 7,5%. Что же касается злостных неплательщиков, то судебно-претензионные мероприятия в отношении нанимателей проводится управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в порядке, определенном действующим законодательством», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшая УК Сургута ДЕЗ ВЖР развеяла слухи о своем банкротстве. Учредитель УК Вячеслав Чураков заявил, что компания не будет объявлять себя банкротом, несмотря на судебные споры с налоговой инспекцией и арестованные счета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учредитель УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков обратился к депутатам Сургута и сообщил о миллионных долгах жителей, проживающих в муниципальных квартирах. Об этом он заявил во время думского комитета по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. «Из 49 миллионов долгов четыре млн — ГТС, 2,2 млн — горводоканал, Восток — 837 тысяч и шесть миллионов содержание жилфонда. То есть 13 миллионов рублей задолженности по муниципальным квартирам управляющая компания закрыла, не получив доход. Это не только в нашей управляющей компании — это во всех управляющих компаниях», — сообщил Чураков. В ответ депутат Владимир Болотов предложил провести совместную встречу представителей управляющих компаний, администрации и депутатского блока для решения проблемы. «Ситуацию с задолженностью через управляющую компанию по муниципальному жилищному фонду раскрыли. В декабре, насколько я помню, закладывались суммы для погашения. Не понимаю, почему эти долги еще остались», — заявил Болотов. В администрации Сургута журналисту сообщили, что работа с должниками идет постоянно в рамках действующего законодательства. В городе действует рабочая группа по контролю за снижением задолженности. «В рамках действующего законодательства сотрудники администрации в основном могут вести только разъяснительную работу с гражданами. За 2023 год администрации удалось сократить дебиторскую задолженность за наем муниципальных жилых помещений на 7,5%. Что же касается злостных неплательщиков, то судебно-претензионные мероприятия в отношении нанимателей проводится управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в порядке, определенном действующим законодательством», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейшая УК Сургута ДЕЗ ВЖР развеяла слухи о своем банкротстве. Учредитель УК Вячеслав Чураков заявил, что компания не будет объявлять себя банкротом, несмотря на судебные споры с налоговой инспекцией и арестованные счета.