Вице-мэр Екатеринбурга объявил транспортную реформу на закрытой встрече

27 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

На новую систему автобусных контрактов перейдут до конца года Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Екатеринбурга перейдет на новую систему контрактов с автобусными перевозчиками (они станут получать больше) и усилит структуру, которая будет контролировать их. Об этом, как стало известно URA.RU, на встрече с директорами компаний объявил новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов. «Будет принципиально новая схема расчета с перевозчиками: им — плата за километры, а выручка с билетов — администрации, то есть в муниципальный бюджет», — поделился участник совещания, которое во многом (в том числе по содержанию) стало продолжением встречи, состоявшейся 16 января. По словам другого собеседника, бизнес со своей стороны «будет обязан повысить качество услуг, обновить транспорт и поднять зарплаты водителям и кондукторам». «Это же касается и муниципального „Гортранса“. Галямов, кстати, прямо проговорил, что у него нет задачи вытянуть [из кризиса] только „Гортранс“, хотя мэрия могла бы просто накачать предприятие деньгами. Речь идет о комплексном решении проблем общественного транспорта», — передал предприниматель. Новость по теме Перевозчики предупредили мэрию Екатеринбурга о коллапсе, им дадут денег «Также нам озвучили, что на базе „Центра организации движения“ в ближайшее время переформатируют „Центр управления перевозками“ — чтобы более эффективно координировать работу общественного транспорта», — поделился третий свидетель. По данным URA.RU, этот план — но в другом, более развернутом виде — мэру Алексею Орлову и Галямову на днях согласовал губернатор Евгений Куйвашев. От Галямова прозвучала и критика, добавил один из собеседников. «Он высказывал претензии за скандалы с высадкой детей из транспорта, сказал, что это недопустимо», — сообщил он. Галямов, до этого курировавший только строительную отрасль, стал отвечать еще и за транспорт в Екатеринбурге с 1 января. Решение забрать эти полномочия у вице-мэра Алексея Бубнова и передать ему мэр Алексей Орлов принял на фоне масштабного кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга перейдет на новую систему контрактов с автобусными перевозчиками (они станут получать больше) и усилит структуру, которая будет контролировать их. Об этом, как стало известно URA.RU, на встрече с директорами компаний объявил новый транспортный вице-мэр Рустам Галямов. «Будет принципиально новая схема расчета с перевозчиками: им — плата за километры, а выручка с билетов — администрации, то есть в муниципальный бюджет», — поделился участник совещания, которое во многом (в том числе по содержанию) стало продолжением встречи, состоявшейся 16 января. По словам другого собеседника, бизнес со своей стороны «будет обязан повысить качество услуг, обновить транспорт и поднять зарплаты водителям и кондукторам». «Это же касается и муниципального „Гортранса“. Галямов, кстати, прямо проговорил, что у него нет задачи вытянуть [из кризиса] только „Гортранс“, хотя мэрия могла бы просто накачать предприятие деньгами. Речь идет о комплексном решении проблем общественного транспорта», — передал предприниматель. «Также нам озвучили, что на базе „Центра организации движения“ в ближайшее время переформатируют „Центр управления перевозками“ — чтобы более эффективно координировать работу общественного транспорта», — поделился третий свидетель. По данным URA.RU, этот план — но в другом, более развернутом виде — мэру Алексею Орлову и Галямову на днях согласовал губернатор Евгений Куйвашев. От Галямова прозвучала и критика, добавил один из собеседников. «Он высказывал претензии за скандалы с высадкой детей из транспорта, сказал, что это недопустимо», — сообщил он. Галямов, до этого курировавший только строительную отрасль, стал отвечать еще и за транспорт в Екатеринбурге с 1 января. Решение забрать эти полномочия у вице-мэра Алексея Бубнова и передать ему мэр Алексей Орлов принял на фоне масштабного кризиса.