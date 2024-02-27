Mash: в Крыму объявили план «Перехват» возле военного аэродрома

27 февраля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Возле военного аэродрома в Крыму была обнаружена подозрительная группа людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В крымском Джанкое был объявлен план «Перехват». В городе возле военного аэродрома была обнаружена подозрительна группа людей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Офицерами, охраняющими объект, были замечены два человека рядом со складами ГСМ. Еще восемь неизвестных находились вдоль железнодорожных путей. «Первые ходили с фонариками и осматривали территорию. Как только они увидели офицеров, одни сели в машину и скрылись на Lada Granta в неизвестном направлении, а вторые растворились в лесу», — говорится в сообщении telegram-канала. Информация уже была передана полиции солдатами. После был объявлен план «Перехват», однако найти нарушителей пока не удалось. Сейчас ведется проверка правоохранительными органами.

В крымском Джанкое был объявлен план «Перехват». В городе возле военного аэродрома была обнаружена подозрительна группа людей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Офицерами, охраняющими объект, были замечены два человека рядом со складами ГСМ. Еще восемь неизвестных находились вдоль железнодорожных путей. «Первые ходили с фонариками и осматривали территорию. Как только они увидели офицеров, одни сели в машину и скрылись на Lada Granta в неизвестном направлении, а вторые растворились в лесу», — говорится в сообщении telegram-канала. Информация уже была передана полиции солдатами. После был объявлен план «Перехват», однако найти нарушителей пока не удалось. Сейчас ведется проверка правоохранительными органами.