Mash: в Крыму объявили план «Перехват» возле военного аэродрома

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Виды Москвы, полиция, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, план перехват
Возле военного аэродрома в Крыму была обнаружена подозрительная группа людей Фото:

В крымском Джанкое был объявлен план «Перехват». В городе возле военного аэродрома была обнаружена подозрительна группа людей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Офицерами, охраняющими объект, были замечены два человека рядом со складами ГСМ. Еще восемь неизвестных находились вдоль железнодорожных путей. «Первые ходили с фонариками и осматривали территорию. Как только они увидели офицеров, одни сели в машину и скрылись на Lada Granta в неизвестном направлении, а вторые растворились в лесу», — говорится в сообщении telegram-канала.

Информация уже была передана полиции солдатами. После был объявлен план «Перехват», однако найти нарушителей пока не удалось. Сейчас ведется проверка правоохранительными органами.

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В крымском Джанкое был объявлен план «Перехват». В городе возле военного аэродрома была обнаружена подозрительна группа людей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Офицерами, охраняющими объект, были замечены два человека рядом со складами ГСМ. Еще восемь неизвестных находились вдоль железнодорожных путей. «Первые ходили с фонариками и осматривали территорию. Как только они увидели офицеров, одни сели в машину и скрылись на Lada Granta в неизвестном направлении, а вторые растворились в лесу», — говорится в сообщении telegram-канала. Информация уже была передана полиции солдатами. После был объявлен план «Перехват», однако найти нарушителей пока не удалось. Сейчас ведется проверка правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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