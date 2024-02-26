26 февраля 2024

Недостроенный каток рядом с «Пермскими термами» продают за 115 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Привезенный кирпич на строительство корпуса областной больницы. Курган, стройка, кирпич
В январе 2024 года строительство объекта было остановлено (архивное фото) Фото:

В Перми выставили на продажу недостроенный крытый ледовый каток для занятий хоккеем, расположенный рядом с «Пермскими термами» на улице Героев Хасана. Цена объекта незавершенного строительства составляет 115 млн рублей.

«Продается незавершенный объект. Крытый ледовый каток для занятий хоккеем общей площадью 4200 квадратных метров в Свердловском районе Перми по улице Героев Хасана, 42. Объект представляет собой одноэтажное здание, встроенно-пристроенное трехэтажное здание из монолитного железобетона и примыкающее одноэтажное здание из сборного железобетона. Цена — 115 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении уточняется, что у собственников объекта заключены договоры о техническом присоединении с ресурсоснабжающими организациями. Строительство объекта было остановлено в январе 2024 года.

Строительством крытого ледового катка на территории бывшего пермского завода «ЖБК-1» занималось ООО «Ледовая арена», владельцем которого является Николай Бухвалов. Он с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Прикамья. Ранее его компания построила и открыла на заводской площадке на улице Героев Хасана круглогодичный банный комплекс «Пермские термы».

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В Перми выставили на продажу недостроенный крытый ледовый каток для занятий хоккеем, расположенный рядом с «Пермскими термами» на улице Героев Хасана. Цена объекта незавершенного строительства составляет 115 млн рублей. «Продается незавершенный объект. Крытый ледовый каток для занятий хоккеем общей площадью 4200 квадратных метров в Свердловском районе Перми по улице Героев Хасана, 42. Объект представляет собой одноэтажное здание, встроенно-пристроенное трехэтажное здание из монолитного железобетона и примыкающее одноэтажное здание из сборного железобетона. Цена — 115 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что у собственников объекта заключены договоры о техническом присоединении с ресурсоснабжающими организациями. Строительство объекта было остановлено в январе 2024 года. Строительством крытого ледового катка на территории бывшего пермского завода «ЖБК-1» занималось ООО «Ледовая арена», владельцем которого является Николай Бухвалов. Он с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Прикамья. Ранее его компания построила и открыла на заводской площадке на улице Героев Хасана круглогодичный банный комплекс «Пермские термы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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