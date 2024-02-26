Недостроенный каток рядом с «Пермскими термами» продают за 115 млн рублей

В Перми выставили на продажу недостроенный крытый ледовый каток для занятий хоккеем, расположенный рядом с «Пермскими термами» на улице Героев Хасана. Цена объекта незавершенного строительства составляет 115 млн рублей.
«Продается незавершенный объект. Крытый ледовый каток для занятий хоккеем общей площадью 4200 квадратных метров в Свердловском районе Перми по улице Героев Хасана, 42. Объект представляет собой одноэтажное здание, встроенно-пристроенное трехэтажное здание из монолитного железобетона и примыкающее одноэтажное здание из сборного железобетона. Цена — 115 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В объявлении уточняется, что у собственников объекта заключены договоры о техническом присоединении с ресурсоснабжающими организациями. Строительство объекта было остановлено в январе 2024 года.
Строительством крытого ледового катка на территории бывшего пермского завода «ЖБК-1» занималось ООО «Ледовая арена», владельцем которого является Николай Бухвалов. Он с 2006 по 2008 год возглавлял правительство Прикамья. Ранее его компания построила и открыла на заводской площадке на улице Героев Хасана круглогодичный банный комплекс «Пермские термы».
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