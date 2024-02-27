Жители ХМАО бросились распродавать загородные дома

«Авито Недвижимость»: у жителей ХМАО вырос интерес к продаже загородных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , коттедж, загородный дом
Югорчане начали активно распродавать загородную недвижимость Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросло количество предложений о продаже загородной недвижимости. За последний месяц число таких объектов стало больше на 6%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«За последний год (три недели февраля 2023 и февраля 2024) количество предложений в ХМАО по всем видам загородной недвижимости на платформе уменьшилось на 10,6% за год. В то же время за последний месяц, к тому же периоду января, экспозиция такого жилья увеличилась на 6,1%», — рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.

Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в ХМАО также вырос на 19,7% за последний месяц. Однако, по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%).

Ранее URA.RU рассказывало, что у застройщиков ХМАО, которые занимаются возведением жилых домов, появится новый способ избавиться от бумажной волокиты. По словам эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, строители смогут ускорить работу с документами благодаря новым цифровым инструментам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросло количество предложений о продаже загородной недвижимости. За последний месяц число таких объектов стало больше на 6%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «За последний год (три недели февраля 2023 и февраля 2024) количество предложений в ХМАО по всем видам загородной недвижимости на платформе уменьшилось на 10,6% за год. В то же время за последний месяц, к тому же периоду января, экспозиция такого жилья увеличилась на 6,1%», — рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в ХМАО также вырос на 19,7% за последний месяц. Однако, по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%). Ранее URA.RU рассказывало, что у застройщиков ХМАО, которые занимаются возведением жилых домов, появится новый способ избавиться от бумажной волокиты. По словам эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, строители смогут ускорить работу с документами благодаря новым цифровым инструментам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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