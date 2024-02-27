Жители ХМАО бросились распродавать загородные дома

«Авито Недвижимость»: у жителей ХМАО вырос интерес к продаже загородных домов

27 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Югорчане начали активно распродавать загородную недвижимость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросло количество предложений о продаже загородной недвижимости. За последний месяц число таких объектов стало больше на 6%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «За последний год (три недели февраля 2023 и февраля 2024) количество предложений в ХМАО по всем видам загородной недвижимости на платформе уменьшилось на 10,6% за год. В то же время за последний месяц, к тому же периоду января, экспозиция такого жилья увеличилась на 6,1%», — рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в ХМАО также вырос на 19,7% за последний месяц. Однако, по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%). Ранее URA.RU рассказывало, что у застройщиков ХМАО, которые занимаются возведением жилых домов, появится новый способ избавиться от бумажной волокиты. По словам эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, строители смогут ускорить работу с документами благодаря новым цифровым инструментам.

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросло количество предложений о продаже загородной недвижимости. За последний месяц число таких объектов стало больше на 6%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «За последний год (три недели февраля 2023 и февраля 2024) количество предложений в ХМАО по всем видам загородной недвижимости на платформе уменьшилось на 10,6% за год. В то же время за последний месяц, к тому же периоду января, экспозиция такого жилья увеличилась на 6,1%», — рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в ХМАО также вырос на 19,7% за последний месяц. Однако, по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%). Ранее URA.RU рассказывало, что у застройщиков ХМАО, которые занимаются возведением жилых домов, появится новый способ избавиться от бумажной волокиты. По словам эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, строители смогут ускорить работу с документами благодаря новым цифровым инструментам.