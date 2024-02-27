Жители ХМАО бросились распродавать загородные дома

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросло количество предложений о продаже загородной недвижимости. За последний месяц число таких объектов стало больше на 6%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«За последний год (три недели февраля 2023 и февраля 2024) количество предложений в ХМАО по всем видам загородной недвижимости на платформе уменьшилось на 10,6% за год. В то же время за последний месяц, к тому же периоду января, экспозиция такого жилья увеличилась на 6,1%», — рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.
Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в ХМАО также вырос на 19,7% за последний месяц. Однако, по сравнению с прошлым годом, интерес югорчан к «загородке» снизился более чем на треть (-36,6%).
Ранее URA.RU рассказывало, что у застройщиков ХМАО, которые занимаются возведением жилых домов, появится новый способ избавиться от бумажной волокиты. По словам эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, строители смогут ускорить работу с документами благодаря новым цифровым инструментам.
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