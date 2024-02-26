Житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского в пьяном виде

Житель Нефтеюганского района отделался штрафом за нападение на полицейского в пьяном виде. Об этом сообщается в картотеке суда.
«[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей», — сообщается в картотеке.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем и был задержан сотрудником ДПС. На законные требования полицейского он ответил кулаками, за что оказался на скамье подсудимых. Югорчанин раскаялся в содеянном, к тому же в суде не было достоверно установлено, повлиял ли алкоголь на агрессивные действия мужчины. Судья назначил ему штраф в 10 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что жительнице ХМАО грозит уголовная статья за драку с полицией из-за мужа. Она напала на участкового, когда та отказалась забирать ее супруга в отделение.
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