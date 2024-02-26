Гаишникам Екатеринбурга представили нового шефа. Фото

Новым начальником ОГИБДД Екатеринбурга стал Роман Ярыш

27 февраля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Новым начальником ОГИБДД стал Роман Ярыш Фото: сайт УМВД по Екатеринбургу новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В ОГИБДД Екатеринбурга официально появился новый начальник. Как и анонсировало URA.RU, им стал Роман Ярыш, который до этого занимал аналогичный пост в Первоуральске. Информацию агентству подтвердили в городском УМВД. Его представили личному составу 26 февраля. «Начальник УМВД Максим Метелица отметил, что вновь назначенный руководитель [Роман Ярыш] имеет большой опыт работы по линии ГИБДД и это сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. После того как процедура представления была завершена, [Ярыш] сразу приступил к исполнению служебных обязанностей», — говорится в сообщении силового ведомства. Однако назначение Ярыша не понравилось некоторым гаишникам. По данным URA.RU, порядка 40 человек сдали рапорты на увольнение. В УМВД Екатеринбурга эту информацию опровергли. Временным руководителем ОГИБДД Первоуральска стал майор Руслан Девиров. Ярыш — кадровый военный. Он окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД, некоторое время возглавлял екатеринбургский полк ДПС. В 2013 году из-за конфликта с бывшим шефом УГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел во вневедомственную охрану. Но затем вернулся. На представлении Ярыша присутствовали: замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник Дмитрий Кузнецов, замначальника городского УМВД майор Александр Смирных и начальник УМВД подполковник Максим Метелица Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

В ОГИБДД Екатеринбурга официально появился новый начальник. Как и анонсировало URA.RU, им стал Роман Ярыш, который до этого занимал аналогичный пост в Первоуральске. Информацию агентству подтвердили в городском УМВД. Его представили личному составу 26 февраля. «Начальник УМВД Максим Метелица отметил, что вновь назначенный руководитель [Роман Ярыш] имеет большой опыт работы по линии ГИБДД и это сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. После того как процедура представления была завершена, [Ярыш] сразу приступил к исполнению служебных обязанностей», — говорится в сообщении силового ведомства. Однако назначение Ярыша не понравилось некоторым гаишникам. По данным URA.RU, порядка 40 человек сдали рапорты на увольнение. В УМВД Екатеринбурга эту информацию опровергли. Временным руководителем ОГИБДД Первоуральска стал майор Руслан Девиров. Ярыш — кадровый военный. Он окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД, некоторое время возглавлял екатеринбургский полк ДПС. В 2013 году из-за конфликта с бывшим шефом УГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел во вневедомственную охрану. Но затем вернулся.