26 февраля 2024

Гаишникам Екатеринбурга представили нового шефа. Фото

Новым начальником ОГИБДД Екатеринбурга стал Роман Ярыш
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым начальником ОГИБДД стал Роман Ярыш
Новым начальником ОГИБДД стал Роман Ярыш Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В ОГИБДД Екатеринбурга официально появился новый начальник. Как и анонсировало URA.RU, им стал Роман Ярыш, который до этого занимал аналогичный пост в Первоуральске. Информацию агентству подтвердили в городском УМВД.

Его представили личному составу 26 февраля. «Начальник УМВД Максим Метелица отметил, что вновь назначенный руководитель [Роман Ярыш] имеет большой опыт работы по линии ГИБДД и это сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. После того как процедура представления была завершена, [Ярыш] сразу приступил к исполнению служебных обязанностей», — говорится в сообщении силового ведомства. Однако назначение Ярыша не понравилось некоторым гаишникам. По данным URA.RU, порядка 40 человек сдали рапорты на увольнение. В УМВД Екатеринбурга эту информацию опровергли. Временным руководителем ОГИБДД Первоуральска стал майор Руслан Девиров.

Ярыш — кадровый военный. Он окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД, некоторое время возглавлял екатеринбургский полк ДПС. В 2013 году из-за конфликта с бывшим шефом УГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел во вневедомственную охрану. Но затем вернулся.

На представлении Ярыша присутствовали: замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник Дмитрий Кузнецов, замначальника городского УМВД майор Александр Смирных и начальник УМВД подполковник Максим Метелица
На представлении Ярыша присутствовали: замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник Дмитрий Кузнецов, замначальника городского УМВД майор Александр Смирных и начальник УМВД подполковник Максим Метелица
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В ОГИБДД Екатеринбурга официально появился новый начальник. Как и анонсировало URA.RU, им стал Роман Ярыш, который до этого занимал аналогичный пост в Первоуральске. Информацию агентству подтвердили в городском УМВД. Его представили личному составу 26 февраля. «Начальник УМВД Максим Метелица отметил, что вновь назначенный руководитель [Роман Ярыш] имеет большой опыт работы по линии ГИБДД и это сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. После того как процедура представления была завершена, [Ярыш] сразу приступил к исполнению служебных обязанностей», — говорится в сообщении силового ведомства. Однако назначение Ярыша не понравилось некоторым гаишникам. По данным URA.RU, порядка 40 человек сдали рапорты на увольнение. В УМВД Екатеринбурга эту информацию опровергли. Временным руководителем ОГИБДД Первоуральска стал майор Руслан Девиров. Ярыш — кадровый военный. Он окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД, некоторое время возглавлял екатеринбургский полк ДПС. В 2013 году из-за конфликта с бывшим шефом УГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел во вневедомственную охрану. Но затем вернулся.
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