Жители по всей Росси столкнулись со сбоями в интернете

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Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, работа в интеренте
В России отметили сбои в работе интернета Фото:

Жители по всей России жалуются на глобальный сбой в работе интернета. Об этом передают читатели URA.RU. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

По предварительной информации telegram-канала Baza, сломались «.ru» домены. Отмечается, что на данный момент не работают приложения «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка» и других. Сбои наблюдают и в работе Мегафон и МТС. Также у пользователей не открываются страницы маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.

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Жители по всей России жалуются на глобальный сбой в работе интернета. Об этом передают читатели URA.RU. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО. По предварительной информации telegram-канала Baza, сломались «.ru» домены. Отмечается, что на данный момент не работают приложения «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка» и других. Сбои наблюдают и в работе Мегафон и МТС. Также у пользователей не открываются страницы маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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