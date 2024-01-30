Жители по всей Росси столкнулись со сбоями в интернете

30 января 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

В России отметили сбои в работе интернета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители по всей России жалуются на глобальный сбой в работе интернета. Об этом передают читатели URA.RU. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО. По предварительной информации telegram-канала Baza, сломались «.ru» домены. Отмечается, что на данный момент не работают приложения «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка» и других. Сбои наблюдают и в работе Мегафон и МТС. Также у пользователей не открываются страницы маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.

Жители по всей России жалуются на глобальный сбой в работе интернета. Об этом передают читатели URA.RU. В частности, о сбоях высказались жители Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО. По предварительной информации telegram-канала Baza, сломались «.ru» домены. Отмечается, что на данный момент не работают приложения «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка» и других. Сбои наблюдают и в работе Мегафон и МТС. Также у пользователей не открываются страницы маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.