Оборонный завод «Курганприбор» начал строить жилые дома

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Компания «Курганприбора» уже начала строительство на одной из площадок Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Компания оборонного завода «Курганприбор» приступила строительство жилья. Уже ведутся работы на одной из четырех площадок. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия «Курганприбор» Александр Маклыгин.

«„Курганприбор“ осваивает новую нишу — строительство жилья. На сегодняшний день у нас четыре площадки: три в Заозерном районе и одна в микрорайоне Северный. По трем площадкам уже запроектированы дома, на одной из них уже начаты работы. В ближайшее время получим еще одно разрешение на строительство», — рассказал Маклыгин в интервью «Область 45». Всего будет построено порядка 10 тысяч квадратных метров жилья.

Также зам гендиректора отметил, что предприятие ведет переговоры с банками, чтобы получить для сотрудников «Курганприбора» льготы при покупке жилья. В частности, рассматривается вариант введения оборонной ипотеки.

Компания «Специализированный застройщик «Курганприбор-Девелопмент» была создана в конце 2021 года. Ее гендиректором указан Александр Маклыгин. Учредителем фирмы является оборонное предприятие «Курганприбор».

Ранее URA.RU писало, что фирма курганского бизнесмена Парышева начнет застраивать Заозерный. Компания «СЗ «Мостовик», входящая в группу компаний «Курганстальмост», выиграл аукцион на право застройки 12-го микрорайона. Стоимость контракта составила около 71 млн рублей.

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Компания оборонного завода «Курганприбор» приступила строительство жилья. Уже ведутся работы на одной из четырех площадок. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия «Курганприбор» Александр Маклыгин. «„Курганприбор“ осваивает новую нишу — строительство жилья. На сегодняшний день у нас четыре площадки: три в Заозерном районе и одна в микрорайоне Северный. По трем площадкам уже запроектированы дома, на одной из них уже начаты работы. В ближайшее время получим еще одно разрешение на строительство», — рассказал Маклыгин в интервью «Область 45». Всего будет построено порядка 10 тысяч квадратных метров жилья. Также зам гендиректора отметил, что предприятие ведет переговоры с банками, чтобы получить для сотрудников «Курганприбора» льготы при покупке жилья. В частности, рассматривается вариант введения оборонной ипотеки. Компания «Специализированный застройщик «Курганприбор-Девелопмент» была создана в конце 2021 года. Ее гендиректором указан Александр Маклыгин. Учредителем фирмы является оборонное предприятие «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что фирма курганского бизнесмена Парышева начнет застраивать Заозерный. Компания «СЗ «Мостовик», входящая в группу компаний «Курганстальмост», выиграл аукцион на право застройки 12-го микрорайона. Стоимость контракта составила около 71 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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