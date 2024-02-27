В Тюмени начали выдавать госномера с новой серией

Тюменским автовладельцам начнут выдавать новые госномера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени и Тобольске начали выдавать номера с новой серией «172». Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Выдача новых регистрационных знаков с трехзначным цифровым регионом началась с 27 февраля 2024 года, — заявили в ГИБДД. Причина в том, что номера с серией «72» закончились. В других муниципалитетах Тюменской области пока что выдают номера со старой серией.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени начали массово заклеивать госномера своих автомобилей пленкой «хамелеон». Она якобы делает их невидимыми для камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД.