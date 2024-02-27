В Тюмени начали выдавать госномера с новой серией

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Разное. Москва, техосмотр, госномер, изготовление
Тюменским автовладельцам начнут выдавать новые госномера Фото:

В Тюмени и Тобольске начали выдавать номера с новой серией «172». Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Выдача новых регистрационных знаков с трехзначным цифровым регионом началась с 27 февраля 2024 года, — заявили в ГИБДД. Причина в том, что номера с серией «72» закончились. В других муниципалитетах Тюменской области пока что выдают номера со старой серией.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени начали массово заклеивать госномера своих автомобилей пленкой «хамелеон». Она якобы делает их невидимыми для камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

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В Тюмени и Тобольске начали выдавать номера с новой серией «172». Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «Выдача новых регистрационных знаков с трехзначным цифровым регионом началась с 27 февраля 2024 года, — заявили в ГИБДД. Причина в том, что номера с серией «72» закончились. В других муниципалитетах Тюменской области пока что выдают номера со старой серией. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени начали массово заклеивать госномера своих автомобилей пленкой «хамелеон». Она якобы делает их невидимыми для камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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