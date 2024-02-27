В Свердловской области военные следователи провели рейды среди мигрантов. На воинский учет поставили 11 мужчин призывного возраста. Об этом URA.RU сообщил представитель пресс-службы ВСУ СК России по ЦВО.
«Военные следователи 58 ВСО и ВСО по Еланскому гарнизону вместе с представителями военных комиссариатов и органов внутренних дел в рамках проводимых рейдовых мероприятий „Нелегальный мигрант“ выехали города Первоуральск и Верхняя Пышма. В ходе рейда выявлено 11 лиц данной категории, которым сразу же были вручены повестки для явки в военный комиссариат по месту регистрации», — отметили в ведомстве.
В Полевском (Свердловская область) 6 и 7 февраля сотрудники полиции проводили рейды на миграционные нарушения. Силовики проверили больше ста иностранцев. В ходе рейдов один иностранец отправлен на родину. Также силовики выявили восемь административных правонарушений.
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