«Сургутнефтегаз» изменил сроки выплаты зарплаты для работников

27 февраля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

После нововведений зарплата приходит в течение трех дней Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» изменила сроки выплаты заработной платы для работников. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «Раньше зарплату и аванс выдавали 15 и 30. Но сейчас сообщили, что будут переводить в течение нескольких дней. Аванс будут выдавать с 27 по 30, а оставшуюся часть с 13 по 15. Якобы из-за большого количества сотрудников выдать всем в один день не получается», — сообщил собеседник. В пресс-службе компании сообщили, что дату денежного поощрения каждое структурное подразделение устанавливает самостоятельно. А данная перемена не относится ко всей компании. «Сроки выплаты денежного вознаграждения у всех подразделений разные. Не было информации о приведении их к единообразию», сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» намерены платить вахтовикам северные с первого дня работы. Это связано с дефицитом специалистов на предприятие.

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» изменила сроки выплаты заработной платы для работников. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «Раньше зарплату и аванс выдавали 15 и 30. Но сейчас сообщили, что будут переводить в течение нескольких дней. Аванс будут выдавать с 27 по 30, а оставшуюся часть с 13 по 15. Якобы из-за большого количества сотрудников выдать всем в один день не получается», — сообщил собеседник. В пресс-службе компании сообщили, что дату денежного поощрения каждое структурное подразделение устанавливает самостоятельно. А данная перемена не относится ко всей компании. «Сроки выплаты денежного вознаграждения у всех подразделений разные. Не было информации о приведении их к единообразию», сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» намерены платить вахтовикам северные с первого дня работы. Это связано с дефицитом специалистов на предприятие.