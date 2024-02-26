26 февраля 2024

«Сургутнефтегаз» изменил сроки выплаты зарплаты для работников

© Служба новостей «URA.RU»
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После нововведений зарплата приходит в течение трех дней Фото:

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» изменила сроки выплаты заработной платы для работников. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности.

«Раньше зарплату и аванс выдавали 15 и 30. Но сейчас сообщили, что будут переводить в течение нескольких дней. Аванс будут выдавать с 27 по 30, а оставшуюся часть с 13 по 15. Якобы из-за большого количества сотрудников выдать всем в один день не получается», — сообщил собеседник.

В пресс-службе компании сообщили, что дату денежного поощрения каждое структурное подразделение устанавливает самостоятельно. А данная перемена не относится ко всей компании. «Сроки выплаты денежного вознаграждения у всех подразделений разные. Не было информации о приведении их к единообразию», сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» намерены платить вахтовикам северные с первого дня работы. Это связано с дефицитом специалистов на предприятие.

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Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» изменила сроки выплаты заработной платы для работников. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «Раньше зарплату и аванс выдавали 15 и 30. Но сейчас сообщили, что будут переводить в течение нескольких дней. Аванс будут выдавать с 27 по 30, а оставшуюся часть с 13 по 15. Якобы из-за большого количества сотрудников выдать всем в один день не получается», — сообщил собеседник. В пресс-службе компании сообщили, что дату денежного поощрения каждое структурное подразделение устанавливает самостоятельно. А данная перемена не относится ко всей компании. «Сроки выплаты денежного вознаграждения у всех подразделений разные. Не было информации о приведении их к единообразию», сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» намерены платить вахтовикам северные с первого дня работы. Это связано с дефицитом специалистов на предприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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