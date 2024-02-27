Губернатор Махонин показал министру Файзуллину заводы и недостроенный музей

Ирек Файзуллин инспектирует Пермь (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермь приехал глава Министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин устроил ему экскурсию по заводам, а также показал строящееся здание художественной галереи.

«Продемонстрировали министру возможности наших промышленных предприятий, которые помогают строительной отрасли России успешно замещать импортную продукцию. Это „Инкаб“, „Элка-Кабель“ и „Камский Кабель“, „Меридиан“, „Горнозаводскцемент“. Показал Иреку Энваровичу один из наших ключевых культурных проектов — новое здание галереи», — написал Махонин в Telegram.

Файзуллину также продемонстрировали микрорайон Ива. Это, по словам Махонина, один из примеров комплексного развития территорий. «Застройщик за свой счет возводит социальные объекты, а мы помогаем привлекать федеральные средства на транспортную инфраструктуру. Уже построены улицы Лесная и Сапфирная. В планах — строительство Ивинского проспекта с выходом на ул. Уинскую», — отметил губернатор.

Рядом с Ивой идет строительство новой трассы ТР-53, которая свяжет пять крупных микрорайонов с центром Перми. Объект тоже стал одним из пунктов деловой программы федерального министра. Дорога возводится при федеральной поддержке с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита, отметил Махонин.

Ранее сообщалось, что Махонин должен показать Файзуллину Пермский авиационный техникум им. Швецова и новую инфекционную больницу». Губернатор обещал рассказывать о ходе визита министра в регион. В конце января пермский губернатор встречался с министром строительства на стенде Пермского края на выставке-форуме «Россия». Глава региона тогда отчитался об успехах развития строительной отрасли.