Махонин: в Пермском крае в 11 раз выросло важное для строительства производство

Махонин: в Пермском крае в 11 раз выросло производство железобетона

20 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Махонин рассказал о достижениях строительной отрасли края Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в 11 раз выросло производство железобетона для строительной отрасли. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале. «В Прикамье в 11 раз увеличилось производство железобетона и больше 10% работающего населения заняты в строительстве. В 2023 году по всему краю возвели 11 медицинских учреждений и 17 образовательных», — уточнил Махонин в посте. Махонин отчитался об успехах развития строительной отрасли министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину на стенде Пермского края на выставке-форуме «Россия». Он добавил, что уже возводится детский реабилитационный центр, завершаются строительные работы в краевой детской музыкальной школе. Впереди строительство Межвузовского кампуса на 5000 мест. По словам Махонина, регион также помогает подшефному Северодонецку. В прошлом году власти Прикамья помогли восстановить в городе восемь многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры, смонтировали две модульные котельные. В этом году планируется отремонтировать еще 14 объектов, в том числе две котельные, отметил губернатор Пермского края.

В Пермском крае в 11 раз выросло производство железобетона для строительной отрасли. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале. «В Прикамье в 11 раз увеличилось производство железобетона и больше 10% работающего населения заняты в строительстве. В 2023 году по всему краю возвели 11 медицинских учреждений и 17 образовательных», — уточнил Махонин в посте. Махонин отчитался об успехах развития строительной отрасли министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину на стенде Пермского края на выставке-форуме «Россия». Он добавил, что уже возводится детский реабилитационный центр, завершаются строительные работы в краевой детской музыкальной школе. Впереди строительство Межвузовского кампуса на 5000 мест. По словам Махонина, регион также помогает подшефному Северодонецку. В прошлом году власти Прикамья помогли восстановить в городе восемь многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры, смонтировали две модульные котельные. В этом году планируется отремонтировать еще 14 объектов, в том числе две котельные, отметил губернатор Пермского края.