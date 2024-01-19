19 января 2024

Махонин: в Пермском крае в 11 раз выросло важное для строительства производство

Махонин: в Пермском крае в 11 раз выросло производство железобетона
© Служба новостей «URA.RU»
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IX съезд врачей Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин рассказал о достижениях строительной отрасли края Фото:

В Пермском крае в 11 раз выросло производство железобетона для строительной отрасли. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале.

«В Прикамье в 11 раз увеличилось производство железобетона и больше 10% работающего населения заняты в строительстве. В 2023 году по всему краю возвели 11 медицинских учреждений и 17 образовательных», — уточнил Махонин в посте.

Махонин отчитался об успехах развития строительной отрасли министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину на стенде Пермского края на выставке-форуме «Россия». Он добавил, что уже возводится детский реабилитационный центр, завершаются строительные работы в краевой детской музыкальной школе. Впереди строительство Межвузовского кампуса на 5000 мест.

По словам Махонина, регион также помогает подшефному Северодонецку. В прошлом году власти Прикамья помогли восстановить в городе восемь многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры, смонтировали две модульные котельные. В этом году планируется отремонтировать еще 14 объектов, в том числе две котельные, отметил губернатор Пермского края.

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В Пермском крае в 11 раз выросло производство железобетона для строительной отрасли. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале. «В Прикамье в 11 раз увеличилось производство железобетона и больше 10% работающего населения заняты в строительстве. В 2023 году по всему краю возвели 11 медицинских учреждений и 17 образовательных», — уточнил Махонин в посте. Махонин отчитался об успехах развития строительной отрасли министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину на стенде Пермского края на выставке-форуме «Россия». Он добавил, что уже возводится детский реабилитационный центр, завершаются строительные работы в краевой детской музыкальной школе. Впереди строительство Межвузовского кампуса на 5000 мест. По словам Махонина, регион также помогает подшефному Северодонецку. В прошлом году власти Прикамья помогли восстановить в городе восемь многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры, смонтировали две модульные котельные. В этом году планируется отремонтировать еще 14 объектов, в том числе две котельные, отметил губернатор Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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