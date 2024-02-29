Свердловскому подрядчику не отдают деньги за сделанный ремонт в больнице Кургана. Видео

29 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Контракт ремонта помещений в больнице составил около 22 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловскому подрядчику не отдают десятки миллионов за сделанный ремонт в Курганской областной больнице №2 в микрорайоне Рябково. Строительной компании отказывают в приемке работ, несмотря на то, что помещения уже начали эксплуатировать. Об этом корреспонденту URA.RU директор по капитальному ремонту ООО «Вид» Денис Баранишин. «Наша компания выполнила текущий ремонт пятого этажа в ГБУ „Курганской областной больницы №2“ В процессе работы у нас возникла конфликтная ситуация с заказчиком, который уклоняется от подписания акта выполненных и принятых работ. При этом, у нас имеются документы, подписанные стройконтролем „Промпроект“. По контракту заказчик должен нам около 22 млн рублей, из них мы получили только аванс в размере 3,5 млн», — рассказал Баранишин. Представитель подрядчика отметил, что отремонтированные помещения уже используют в больнице. Расставляется оборудование, в палатах размещают пациентов. По его словам, заказчик выдвигает устные требования, регулярно просит произвести какие-то дополнительные работы и отказывается от конструктивного диалога. «Помимо этого, начальник административно-хозяйственной части больницы Михаил Печенкин отправлял своих рабочих ломать уже отремонтированные стены, для того, чтобы замерить уровень штукатурки. Что в свою очередь, недопустимо и является превышением полномочий. Это все происходит при абсолютном молчании руководства больницы. И.о. главного врача никак не комментирует сложившуюся ситуацию, на контакт с ООО „ВИД“ не идет. Я считаю, что таким образом заказчик искусственно затягивает приемку выполненной работы, чтобы не платить деньги», — сказал Баранишин. URA.RU направил запрос по теме в департамент здравоохранения Курганской области. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловскому подрядчику не отдают десятки миллионов за сделанный ремонт в Курганской областной больнице №2 в микрорайоне Рябково. Строительной компании отказывают в приемке работ, несмотря на то, что помещения уже начали эксплуатировать. Об этом корреспонденту URA.RU директор по капитальному ремонту ООО «Вид» Денис Баранишин. «Наша компания выполнила текущий ремонт пятого этажа в ГБУ „Курганской областной больницы №2“ В процессе работы у нас возникла конфликтная ситуация с заказчиком, который уклоняется от подписания акта выполненных и принятых работ. При этом, у нас имеются документы, подписанные стройконтролем „Промпроект“. По контракту заказчик должен нам около 22 млн рублей, из них мы получили только аванс в размере 3,5 млн», — рассказал Баранишин. Представитель подрядчика отметил, что отремонтированные помещения уже используют в больнице. Расставляется оборудование, в палатах размещают пациентов. По его словам, заказчик выдвигает устные требования, регулярно просит произвести какие-то дополнительные работы и отказывается от конструктивного диалога. «Помимо этого, начальник административно-хозяйственной части больницы Михаил Печенкин отправлял своих рабочих ломать уже отремонтированные стены, для того, чтобы замерить уровень штукатурки. Что в свою очередь, недопустимо и является превышением полномочий. Это все происходит при абсолютном молчании руководства больницы. И.о. главного врача никак не комментирует сложившуюся ситуацию, на контакт с ООО „ВИД“ не идет. Я считаю, что таким образом заказчик искусственно затягивает приемку выполненной работы, чтобы не платить деньги», — сказал Баранишин. URA.RU направил запрос по теме в департамент здравоохранения Курганской области. Ответ ожидается.