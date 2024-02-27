В ХМАО вырос спрос на мужской стриптиз перед 8 марта

Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта
Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта. Брони на выступление танцоров в регионе почти не осталось, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на организаторов стриптиза.
«На праздник заняты почти всех танцоры. Бронь на мужчин началась еще за месяц», — говорится в сообщении. Один пятиминутный танец обойдется югорчанам в среднем в 12,5 тысяч рублей.
Такой же ажиотажный спрос на услуги стриптизеров отмечался в регионе и на 23 февраля. Тогда у югорчан был востребован стриптиз в военном стиле.
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