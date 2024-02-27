В ХМАО вырос спрос на мужской стриптиз перед 8 марта

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Стриптиз мужской. Екатеринбург., мужской стриптиз, шериф
Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта Фото:

Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта. Брони на выступление танцоров в регионе почти не осталось, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на организаторов стриптиза.

«На праздник заняты почти всех танцоры. Бронь на мужчин началась еще за месяц», — говорится в сообщении. Один пятиминутный танец обойдется югорчанам в среднем в 12,5 тысяч рублей.

Такой же ажиотажный спрос на услуги стриптизеров отмечался в регионе и на 23 февраля. Тогда у югорчан был востребован стриптиз в военном стиле.

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Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта. Брони на выступление танцоров в регионе почти не осталось, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на организаторов стриптиза. «На праздник заняты почти всех танцоры. Бронь на мужчин началась еще за месяц», — говорится в сообщении. Один пятиминутный танец обойдется югорчанам в среднем в 12,5 тысяч рублей. Такой же ажиотажный спрос на услуги стриптизеров отмечался в регионе и на 23 февраля. Тогда у югорчан был востребован стриптиз в военном стиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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