В ХМАО вырос спрос на мужской стриптиз перед 8 марта

27 февраля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта. Брони на выступление танцоров в регионе почти не осталось, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на организаторов стриптиза. «На праздник заняты почти всех танцоры. Бронь на мужчин началась еще за месяц», — говорится в сообщении. Один пятиминутный танец обойдется югорчанам в среднем в 12,5 тысяч рублей. Такой же ажиотажный спрос на услуги стриптизеров отмечался в регионе и на 23 февраля. Тогда у югорчан был востребован стриптиз в военном стиле.

Жители ХМАО массово заказывают мужской стриптиз на 8 марта. Брони на выступление танцоров в регионе почти не осталось, сообщил telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» со ссылкой на организаторов стриптиза. «На праздник заняты почти всех танцоры. Бронь на мужчин началась еще за месяц», — говорится в сообщении. Один пятиминутный танец обойдется югорчанам в среднем в 12,5 тысяч рублей. Такой же ажиотажный спрос на услуги стриптизеров отмечался в регионе и на 23 февраля. Тогда у югорчан был востребован стриптиз в военном стиле.