В ВСУ подтвердили отход войск из Северного

Группировка ВСУ «Таврия» сообщила об их уходе из Северного
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, всу,  stock
ВСУ совершили отход из Северного на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли от поселка Северное на авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«На авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — подчеркнул Дмитрий Лиховой в эфире украинского телемарафона. Трансляция проводилась на youtube-канале «Телеканал 1+1».

Российские военкоры отмечали, что российские военные освободили населенный пункт Северное еще несколько дней назад. В Минобороны РФ подтвердили информацию 26 февраля. Он находится недалеко от Авдеевки, которая также была освобождена российскими солдатами 17 февраля. В городе находился наиболее защищенный укрепленный район противника. Недалеко от города ВС РФ также отбили Ласточкино.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли от поселка Северное на авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой. «На авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — подчеркнул Дмитрий Лиховой в эфире украинского телемарафона. Трансляция проводилась на youtube-канале «Телеканал 1+1». Российские военкоры отмечали, что российские военные освободили населенный пункт Северное еще несколько дней назад. В Минобороны РФ подтвердили информацию 26 февраля. Он находится недалеко от Авдеевки, которая также была освобождена российскими солдатами 17 февраля. В городе находился наиболее защищенный укрепленный район противника. Недалеко от города ВС РФ также отбили Ласточкино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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