В ВСУ подтвердили отход войск из Северного

Группировка ВСУ «Таврия» сообщила об их уходе из Северного

27 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

ВСУ совершили отход из Северного на авдеевском направлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли от поселка Северное на авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой. «На авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — подчеркнул Дмитрий Лиховой в эфире украинского телемарафона. Трансляция проводилась на youtube-канале «Телеканал 1+1». Российские военкоры отмечали, что российские военные освободили населенный пункт Северное еще несколько дней назад. В Минобороны РФ подтвердили информацию 26 февраля. Он находится недалеко от Авдеевки, которая также была освобождена российскими солдатами 17 февраля. В городе находился наиболее защищенный укрепленный район противника. Недалеко от города ВС РФ также отбили Ласточкино.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли от поселка Северное на авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки украинских сил «Таврия» Дмитрий Лиховой. «На авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое», — подчеркнул Дмитрий Лиховой в эфире украинского телемарафона. Трансляция проводилась на youtube-канале «Телеканал 1+1». Российские военкоры отмечали, что российские военные освободили населенный пункт Северное еще несколько дней назад. В Минобороны РФ подтвердили информацию 26 февраля. Он находится недалеко от Авдеевки, которая также была освобождена российскими солдатами 17 февраля. В городе находился наиболее защищенный укрепленный район противника. Недалеко от города ВС РФ также отбили Ласточкино.