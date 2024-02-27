Самые удивительные находки археологов в ХМАО за 2023 год

27 февраля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

В 2023 году археологи нашли на территории Югры редкие артефакты Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2023 году археологи Югры нашли на территории округа погребения вождей, бронзовые зеркала и нетипичные керамические сосуды. О самых интересных находках агентству URA.RU сообщила специалист «Института археологии Севера» Ксения Ермакова. «В прошедшем сезоне, при раскопках в укрепленном поселении Каюково 1 (7-6 тысяч лет до н. э., — прим автора), нами были найдены каменные орудия труда (топор, стамеска) и множество керамических сосудов с интересной и самобытной орнаментацией, не похожей на другие памятники. Раскопки „Священной кедровой рощи“ в Салыме нас тоже очень порадовали — при исследовании одноименного могильника, нами были обнаружены 6 погребений людей высокого социального статуса с богатым погребальным инвентарем», — рассказала Ермакова. В салымском погребении №57 археологи нашли два бронзовых зеркала, на одном из которых изображен животный орнамент. Артефакты предположительно датируются 4-м веком нашей эры. В другом погребении был найден практически целый погребальный сосуд, что большая редкость для раскопок. Также среди находок югорских специалистов хорошо сохранившийся палаш (сабля) и бронзовые украшения. Ранее URA.RU сообщало о том, что археологи нашли в ХМАО место захоронения членов семьи средневековых вождей салымских хантов, возрастом около 1,6 тысяч лет. За два месяцев археологических раскопок специалистам удалось обнаружить более 100 артефактов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году археологи Югры нашли на территории округа погребения вождей, бронзовые зеркала и нетипичные керамические сосуды. О самых интересных находках агентству URA.RU сообщила специалист «Института археологии Севера» Ксения Ермакова. «В прошедшем сезоне, при раскопках в укрепленном поселении Каюково 1 (7-6 тысяч лет до н. э., — прим автора), нами были найдены каменные орудия труда (топор, стамеска) и множество керамических сосудов с интересной и самобытной орнаментацией, не похожей на другие памятники. Раскопки „Священной кедровой рощи“ в Салыме нас тоже очень порадовали — при исследовании одноименного могильника, нами были обнаружены 6 погребений людей высокого социального статуса с богатым погребальным инвентарем», — рассказала Ермакова. В салымском погребении №57 археологи нашли два бронзовых зеркала, на одном из которых изображен животный орнамент. Артефакты предположительно датируются 4-м веком нашей эры. В другом погребении был найден практически целый погребальный сосуд, что большая редкость для раскопок. Также среди находок югорских специалистов хорошо сохранившийся палаш (сабля) и бронзовые украшения. Ранее URA.RU сообщало о том, что археологи нашли в ХМАО место захоронения членов семьи средневековых вождей салымских хантов, возрастом около 1,6 тысяч лет. За два месяцев археологических раскопок специалистам удалось обнаружить более 100 артефактов.