«Дочка» «Газпрома» организует семейных отдых для сотрудников в детском лагере на Азовском море

Сотрудники «Газпром трансгаз Сургута» летом отдохнут на морском побережье

27 февраля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Газпром трансгаз Сургута» с семьями летом будут отдыхать в детской здравнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дочернее общество «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Сургут» отправит летом сотрудников на побережье Азовского моря. Здравница «Северянка» находится в станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края. «У „Газпром трансгаз Сургута“ два санатория в Краснодарском крае. Санаторий „Факел“ в Дивноморском сейчас на реконструкции, в детском оздоровительном центре „Северянка“ организованы семейные смены: дети отдыхают вместе с родителями», — сообщил источник URA.RU из нефтегазовой отрасли Семейный отдых в детской здравнице впервые организовали в прошлом году. В 2024-м эту практику решили продолжить, чтобы предоставить возможность отдохнуть не только детям, но и взрослым. Также в рамках соцпакета компания компенсирует сотрудникам затраты на летний отдых в размере 70 тысяч рублей на каждого члена семьи. Агентство направило запрос в пресс-службу «Газпром трансгаз Сургута». В настоящее время ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что детский оздоровительный центр «Северянка», который принадлежит компании «Газпром трансгаз Сургут» вошел в число призеров конкурса «Курортный олимп — 2023». Санаторий отметили в номинации «Лучшая детская здравница».

Дочернее общество «Газпрома» в ХМАО — «Газпром трансгаз Сургут» отправит летом сотрудников на побережье Азовского моря. Здравница «Северянка» находится в станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края. «У „Газпром трансгаз Сургута“ два санатория в Краснодарском крае. Санаторий „Факел“ в Дивноморском сейчас на реконструкции, в детском оздоровительном центре „Северянка“ организованы семейные смены: дети отдыхают вместе с родителями», — сообщил источник URA.RU из нефтегазовой отрасли Семейный отдых в детской здравнице впервые организовали в прошлом году. В 2024-м эту практику решили продолжить, чтобы предоставить возможность отдохнуть не только детям, но и взрослым. Также в рамках соцпакета компания компенсирует сотрудникам затраты на летний отдых в размере 70 тысяч рублей на каждого члена семьи. Агентство направило запрос в пресс-службу «Газпром трансгаз Сургута». В настоящее время ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что детский оздоровительный центр «Северянка», который принадлежит компании «Газпром трансгаз Сургут» вошел в число призеров конкурса «Курортный олимп — 2023». Санаторий отметили в номинации «Лучшая детская здравница».