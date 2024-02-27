В ХМАО депутат навлекла на себя народный гнев, оправдывая стрельбу на свадьбе. Видео

В ХМАО свадьба со стрельбой спровоцировала политический скандал
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганская свадьба со стрельбой спровоцировала конфликт элит Фото:

Депутат думы Когалыма Инна Абдурахманова навлекла на себя народный гнев, оправдывая стрельбу на свадьбе в Нефтеюганске. Комментарий в поддержку молодоженов она написала под видео в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки» и тут же получила от подписчиков грубое предложение переехать туда, где можно стрелять. Совет неожиданно «лайкнул» официальный аккаунт Роспотребнадзора ХМАО, повысив градус конфликта до окружного уровня.

«Вот и <…>, и <…> туда, где это можно делать по закону», — написал комментатор. Мнение поддержали лайками 17 пользователей Telegram, в числе которых оказался официальный аккаунт РПН Югры. Из-за оскорбительного характера комментариев, которые могут спровоцировать разжигание розни, цитирование их без цензуры не представляется возможным.

Абдурахманова в беседе с журналистом URA.RU сообщила, что не имеет претензий к ведомству и комментаторам. «Я не обращала внимания на такие вещи, кто там и что лайкает. Этот момент бытовой нетерпимости присутствует, никуда его не денешь. Я философски к этому отношусь. Оказывается, существуют определенные традиции, когда стрельба во время свадьбы отпугивает злых духов от молодых, чтобы их жизнь была счастливой. Это не относится к моей деятельности, лично я трагедии не вижу, но, с учетом плотной застройки и настроения общества, территориально такие выпады неуместны», — уточнила депутат.

Комментарии на момент публикации новости удалены, пост закрыт. В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали скандальный «лайк». «Разобрались, меры примем», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о стрельбе на свадьбе в Нефтеюганске. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали палить из пистолета.

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Депутат думы Когалыма Инна Абдурахманова навлекла на себя народный гнев, оправдывая стрельбу на свадьбе в Нефтеюганске. Комментарий в поддержку молодоженов она написала под видео в telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки» и тут же получила от подписчиков грубое предложение переехать туда, где можно стрелять. Совет неожиданно «лайкнул» официальный аккаунт Роспотребнадзора ХМАО, повысив градус конфликта до окружного уровня. «Вот и <…>, и <…> туда, где это можно делать по закону», — написал комментатор. Мнение поддержали лайками 17 пользователей Telegram, в числе которых оказался официальный аккаунт РПН Югры. Из-за оскорбительного характера комментариев, которые могут спровоцировать разжигание розни, цитирование их без цензуры не представляется возможным. Абдурахманова в беседе с журналистом URA.RU сообщила, что не имеет претензий к ведомству и комментаторам. «Я не обращала внимания на такие вещи, кто там и что лайкает. Этот момент бытовой нетерпимости присутствует, никуда его не денешь. Я философски к этому отношусь. Оказывается, существуют определенные традиции, когда стрельба во время свадьбы отпугивает злых духов от молодых, чтобы их жизнь была счастливой. Это не относится к моей деятельности, лично я трагедии не вижу, но, с учетом плотной застройки и настроения общества, территориально такие выпады неуместны», — уточнила депутат. Комментарии на момент публикации новости удалены, пост закрыт. В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали скандальный «лайк». «Разобрались, меры примем», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о стрельбе на свадьбе в Нефтеюганске. Гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали палить из пистолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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