Главу узбекского землячества, оскорблявшего участников СВО, признали террористом

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Усман Баратов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Фото:

Президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в реестр экстремистов и террористов. Об этом свидетельствует база данных Росфинмониторинга.

«Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 года рождения. Город Фергана», — отмечается в соответствующей базе данных мониторинга.

Ранее Баратов в соцсетях сравнил российских военных в зоне спецоперации с петухами. Он прикрепил соответствующий мем. После на него завели дело по статье о возбуждении ненависти. В январе следствие для него запросило арест. Далее Усман Баратов был арестован Замоскворецким судом Москвы.

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Президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в реестр экстремистов и террористов. Об этом свидетельствует база данных Росфинмониторинга. «Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 года рождения. Город Фергана», — отмечается в соответствующей базе данных мониторинга. Ранее Баратов в соцсетях сравнил российских военных в зоне спецоперации с петухами. Он прикрепил соответствующий мем. После на него завели дело по статье о возбуждении ненависти. В январе следствие для него запросило арест. Далее Усман Баратов был арестован Замоскворецким судом Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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