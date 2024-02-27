Главу узбекского землячества, оскорблявшего участников СВО, признали террористом

27 февраля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Усман Баратов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в реестр экстремистов и террористов. Об этом свидетельствует база данных Росфинмониторинга. «Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 года рождения. Город Фергана», — отмечается в соответствующей базе данных мониторинга. Ранее Баратов в соцсетях сравнил российских военных в зоне спецоперации с петухами. Он прикрепил соответствующий мем. После на него завели дело по статье о возбуждении ненависти. В январе следствие для него запросило арест. Далее Усман Баратов был арестован Замоскворецким судом Москвы.

Президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в реестр экстремистов и террористов. Об этом свидетельствует база данных Росфинмониторинга. «Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 года рождения. Город Фергана», — отмечается в соответствующей базе данных мониторинга. Ранее Баратов в соцсетях сравнил российских военных в зоне спецоперации с петухами. Он прикрепил соответствующий мем. После на него завели дело по статье о возбуждении ненависти. В январе следствие для него запросило арест. Далее Усман Баратов был арестован Замоскворецким судом Москвы.