Стала известна причина, почему Пригожин прекратил мятеж в 2023 году

МВД по Ростовской области: из-за действий полиции был прекращен мятеж Пригожина
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Благодаря слаженным действиям местной полиции Евгений Пригожин остановил мятеж в Ростове-на-Дону Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остановил мятеж в Ростове-на-Дону в конце июня 2023 года из-за слаженных действий местной полиции. Об этом заявил начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков.

«Благодаря слаженным действиям полиции и силовых ведомств удалось избежать смуты. Никто в наших рядах не дрогнул в минуту опасности», — заявил Агарков на заседании заксобрания области, его слова передает telegram-канал журналиста Ксении Собчак «Осторожно, новости». Он отметил, что МВД исключило трагические последствия мятежа.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю бойцов и анонсировал «ответ на это злодеяние». Венное ведомство сразу опровергло все заявления, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове и Воронеже. Позже Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле анонсировали, что Пригожин уйдет в Белоруссию «под гарантию слов президента».

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остановил мятеж в Ростове-на-Дону в конце июня 2023 года из-за слаженных действий местной полиции. Об этом заявил начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков. «Благодаря слаженным действиям полиции и силовых ведомств удалось избежать смуты. Никто в наших рядах не дрогнул в минуту опасности», — заявил Агарков на заседании заксобрания области, его слова передает telegram-канал журналиста Ксении Собчак «Осторожно, новости». Он отметил, что МВД исключило трагические последствия мятежа. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю бойцов и анонсировал «ответ на это злодеяние». Венное ведомство сразу опровергло все заявления, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове и Воронеже. Позже Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле анонсировали, что Пригожин уйдет в Белоруссию «под гарантию слов президента».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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