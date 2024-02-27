MWM: боеспособность ВСУ подорвана из-за сильных потерь

27 февраля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

На Украине подорвана боеспособность украинских солдат на фоне потерь Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно подорвана из-за потерь солдат личного состава и военной техники. Об этом сообщает Military Watch Magazine. «Западные источники на местах все чаще сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в материале Military Watch Magazine. Отмечается также крупная нехватка вооружения. Украинские солдаты несут крупные потери в боях с ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ с начала спецоперации на Украине. Министр ведомства Сергей Шойгу обозначил цифру в 444 тысяч человек. До этого президент Украины Владимир Зеленский снизил потери в 12 раз, озвучив цифру в чуть более 30 тысяч солдат. За последнее время РФ освободила ряд территорий, среди них Авдеевка, Ласточкино, Северное и часть Работино.

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно подорвана из-за потерь солдат личного состава и военной техники. Об этом сообщает Military Watch Magazine. «Западные источники на местах все чаще сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в материале Military Watch Magazine. Отмечается также крупная нехватка вооружения. Украинские солдаты несут крупные потери в боях с ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ с начала спецоперации на Украине. Министр ведомства Сергей Шойгу обозначил цифру в 444 тысяч человек. До этого президент Украины Владимир Зеленский снизил потери в 12 раз, озвучив цифру в чуть более 30 тысяч солдат. За последнее время РФ освободила ряд территорий, среди них Авдеевка, Ласточкино, Северное и часть Работино.