MWM: боеспособность ВСУ подорвана из-за сильных потерь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, зима, строй, всу, украинские военные,  stock
На Украине подорвана боеспособность украинских солдат на фоне потерь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно подорвана из-за потерь солдат личного состава и военной техники. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Западные источники на местах все чаще сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в материале Military Watch Magazine. Отмечается также крупная нехватка вооружения. Украинские солдаты несут крупные потери в боях с ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ с начала спецоперации на Украине. Министр ведомства Сергей Шойгу обозначил цифру в 444 тысяч человек. До этого президент Украины Владимир Зеленский снизил потери в 12 раз, озвучив цифру в чуть более 30 тысяч солдат. За последнее время РФ освободила ряд территорий, среди них Авдеевка, Ласточкино, Северное и часть Работино.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно подорвана из-за потерь солдат личного состава и военной техники. Об этом сообщает Military Watch Magazine. «Западные источники на местах все чаще сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в материале Military Watch Magazine. Отмечается также крупная нехватка вооружения. Украинские солдаты несут крупные потери в боях с ВС РФ. Ранее в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ с начала спецоперации на Украине. Министр ведомства Сергей Шойгу обозначил цифру в 444 тысяч человек. До этого президент Украины Владимир Зеленский снизил потери в 12 раз, озвучив цифру в чуть более 30 тысяч солдат. За последнее время РФ освободила ряд территорий, среди них Авдеевка, Ласточкино, Северное и часть Работино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...