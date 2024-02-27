Казахстанский банк Freedom Finance ограничил операции с платежной системой «Мир»

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Freedom Finance запретил проводить переводы через систему «Мир» Фото:

Казахстанский банк Freedom Finance (входит в Freedom Holding) прекратил операции с картами платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

»«Р2Р переводы (денежные переводы от одного пользователя к другому — прим. URA.RU) во Freedom Banker на карту «Мир» более недоступны», — подчеркнули в банке, передает ТАСС. Отмечается, что недоступные переводы как на саму карту, так и с нее. В банке рекомендуют пользователям проводить операции по номеру телефона.

Ранее США ввели санкции против оператора национальной платежной системы «Мир». Об этом сказано в документе американского минфина. Корреспонденту URA.RU рассказали, что ограничительные меры никак не повлияют на работу «Мир» в России.

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Казахстанский банк Freedom Finance (входит в Freedom Holding) прекратил операции с картами платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе банка. »«Р2Р переводы (денежные переводы от одного пользователя к другому — прим. URA.RU) во Freedom Banker на карту «Мир» более недоступны», — подчеркнули в банке, передает ТАСС. Отмечается, что недоступные переводы как на саму карту, так и с нее. В банке рекомендуют пользователям проводить операции по номеру телефона. Ранее США ввели санкции против оператора национальной платежной системы «Мир». Об этом сказано в документе американского минфина. Корреспонденту URA.RU рассказали, что ограничительные меры никак не повлияют на работу «Мир» в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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