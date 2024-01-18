Свердловская дочка «Курганмашзавода» массово набирает слесарей и сварщиков

18 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Работникам обещают платить от 60 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются десятки электрогазосварщиков и слесарей. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: электрогазосварщик. Вакантных мест — 25. Заработная плата от 60 000 рублей», — указано в объявлении. На слесарей по ремонту агрегатов открыто 12 вакансий. Работникам обещают также платить от 60 тысяч рублей. Сотрудникам необходимо иметь среднее профессиональное образование.при этом наличие опыта работы не требуется. Ранее URA.RU писало, что свердловском предприятии «Курганмашзавода» ищут испытателей двигателей бронемашин. Работникам обещают зарплату от 76 тысяч рублей. Испытателям оружия готовы платить от 52 тысяч, сборщикам БМП — от 110 тысяч рублей.

На бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются десятки электрогазосварщиков и слесарей. Информация о вакансиях размещена на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: электрогазосварщик. Вакантных мест — 25. Заработная плата от 60 000 рублей», — указано в объявлении. На слесарей по ремонту агрегатов открыто 12 вакансий. Работникам обещают также платить от 60 тысяч рублей. Сотрудникам необходимо иметь среднее профессиональное образование.при этом наличие опыта работы не требуется. Ранее URA.RU писало, что свердловском предприятии «Курганмашзавода» ищут испытателей двигателей бронемашин. Работникам обещают зарплату от 76 тысяч рублей. Испытателям оружия готовы платить от 52 тысяч, сборщикам БМП — от 110 тысяч рублей.