Силуанов: РФ предложит странам БРИКС создать свою платежную систему на блокчейне

27 февраля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Силуанов предложил партнерам по БРИКС перейти на новую платежную систему Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова предложить странам БРИКС создать собственную платежную систему на основе блокчейна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии. «Мы будем предлагать создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах, в первую очередь, это принципы цифровые, это принципы блокчейна. Это принципы, которые бы могли быть комфортны для стран БРИКС, могли быть незатратные для проведения платежей и были бы понятны», — передает Bloomberg Saudi Arabia TV слова Силуанова. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Она добавила, что это направление является ключевым и перспективным.

Россия готова предложить странам БРИКС создать собственную платежную систему на основе блокчейна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии. «Мы будем предлагать создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах, в первую очередь, это принципы цифровые, это принципы блокчейна. Это принципы, которые бы могли быть комфортны для стран БРИКС, могли быть незатратные для проведения платежей и были бы понятны», — передает Bloomberg Saudi Arabia TV слова Силуанова. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Она добавила, что это направление является ключевым и перспективным.