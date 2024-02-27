Силуанов: РФ предложит странам БРИКС создать свою платежную систему на блокчейне

Россия готова предложить странам БРИКС создать собственную платежную систему на основе блокчейна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии.
«Мы будем предлагать создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах, в первую очередь, это принципы цифровые, это принципы блокчейна. Это принципы, которые бы могли быть комфортны для стран БРИКС, могли быть незатратные для проведения платежей и были бы понятны», —
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Она добавила, что это направление является ключевым и перспективным.
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