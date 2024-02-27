27 февраля 2024

Силуанов: РФ предложит странам БРИКС создать свою платежную систему на блокчейне

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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, мишустин михаил, силуанов антон
Силуанов предложил партнерам по БРИКС перейти на новую платежную систему Фото:

Россия готова предложить странам БРИКС создать собственную платежную систему на основе блокчейна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии.

«Мы будем предлагать создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах, в первую очередь, это принципы цифровые, это принципы блокчейна. Это принципы, которые бы могли быть комфортны для стран БРИКС, могли быть незатратные для проведения платежей и были бы понятны», — передает Bloomberg Saudi Arabia TV слова Силуанова.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Она добавила, что это направление является ключевым и перспективным.

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Россия готова предложить странам БРИКС создать собственную платежную систему на основе блокчейна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах заседания министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии. «Мы будем предлагать создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах, в первую очередь, это принципы цифровые, это принципы блокчейна. Это принципы, которые бы могли быть комфортны для стран БРИКС, могли быть незатратные для проведения платежей и были бы понятны», — передает Bloomberg Saudi Arabia TV слова Силуанова. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что страны БРИКС будут активно сотрудничать в области платежных систем и расчетов в национальных валютах. Она добавила, что это направление является ключевым и перспективным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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