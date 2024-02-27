В США Карлсона пугали задержанием за интервью с Путиным

28 февраля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Карлсон рассказал об угрозах со стороны властей США Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Журналиста из США Такера Карлсона пугали задержанием, когда стало известно о его намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом сам журналист рассказал в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана. «Мои адвокаты перед тем, как я улетел в Россию, чтобы взять интервью у Путина, предупреждали, что меня могут задержать за нарушение санкций, которые ввело американское правительство», — заявил Карлсон в эфире подкаста. Он добавил, что был возмущен предупреждением юристов, поэтому связался со своим главным адвокатом. Путин дал интервью Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Глава РФ также рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей и раскрыл, о чем говорил с украинским лидером.

Журналиста из США Такера Карлсона пугали задержанием, когда стало известно о его намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом сам журналист рассказал в эфире подкаста на youtube-канале блогера Лекса Фридмана. «Мои адвокаты перед тем, как я улетел в Россию, чтобы взять интервью у Путина, предупреждали, что меня могут задержать за нарушение санкций, которые ввело американское правительство», — заявил Карлсон в эфире подкаста. Он добавил, что был возмущен предупреждением юристов, поэтому связался со своим главным адвокатом. Путин дал интервью Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Глава РФ также рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей и раскрыл, о чем говорил с украинским лидером.