Вмешательство государства укрепило экономику России в периоды кризисов

28 февраля 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Москве прошел круглый стол «Российская экономика — институциональные основы устойчивости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская экономика доказала свою прочность благодаря принимаемым властями решениям. Подчас экстренные меры позволили сохранить приемлемый уровень доходов населения, пережить последствия пандемии и вполне успешно справиться с рекордным количеством санкций. К таким выводам пришли участники круглого стола «Российская экономика — институциональные основы устойчивости», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) 27 февраля. Экономика РФ прошла «ковидные» 2020—2021 годы лучше ряда западных стран, хотя и не без потерь. Перед правительством стояли задачи поддержки экономической активности граждан, поиск возможностей для последующего качественного роста экономики. В итоге были разработаны механизмы господдержки экономики, позволившие справиться с санкциями и после начала СВО в 2022 году. Поэтому в ходе своего доклада заведующий кафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов выразил уверенность, что государства в экономике «должно быть столько, сколько нужно», ведь его главная функция — регуляторная. «Роль государства — расстановка приоритетов экономического развития и выбор инструментов их достижения. Но не в качестве собственника и распорядителя имущества и финансов, но — координатора процессов», — отметил Симонов. По его словам, нынешняя российская модель активного присутствия в экономике крупных госкомпаний не говорит о зависимости всей экономики от государства. Госкомпании — это своего рода агенты для максимизации прибыли от ключевых отраслей, хребет экономики. Они, как и другие участники рынка, при определенных обстоятельствах должны совместно решать значимые задачи, поставленные государством. «Можно привести пример с экологией. Если государство считает, что нужно любым способом максимизировать доходы, оно может разрешить компаниям „закрыть глаза“ на экологические проблемы, на модернизацию оборудования, что увеличило бы налоговые поступления, — продолжил Симонов. Власти в последнее время делать это бизнесу не позволяют. Государство стоит на том, что игнорировать общественное благо нельзя». Последние десятилетия в России восстанавливается этатизм, который подразумевает активное вмешательство государства в экономические процессы, считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он подчеркивает, что такие решения «безусловно положительно» воспринимаются обществом, поскольку соответствуют историческим чертам российской системы хозяйствования. «Административный институционализм, который создавался последнюю четверть века, направлен на то, чтобы утвердить и развивать динамическую адаптивность системы управления, экономических институтов к внешним и внутренним вызовам. Еще один столп — созданная инфраструктурная система, которая не позволяет обрушиться госуправлению и экономике», — пояснил эксперт. Также эксперты сошлись во мнении, что участие государства во многих процессах привело к устойчивости экономики. Кричевский указал на соответствующую закономерность: «Власти путем экспериментов подыскивали системные методы, чтобы минимизировать действующие кризисы и создать институциональную основу для снижения негативного воздействия на кризис следующий. Например, в 2009 году падение ВВП составило 7,8% за год, в 2015 году — уже 2%, в 2020 году (ковид) — 2,7%, а в позапрошлом году, когда были введены санкции, — 1,2%. Система госуправления, институты адаптировались к подобным внешнему и внутреннему эксцессу». Возникает уверенность в том, что намеченный курс развития экономики, даже в условиях санкций, будет более или менее устойчивым и постоянным, отметил Кричевский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская экономика доказала свою прочность благодаря принимаемым властями решениям. Подчас экстренные меры позволили сохранить приемлемый уровень доходов населения, пережить последствия пандемии и вполне успешно справиться с рекордным количеством санкций. К таким выводам пришли участники круглого стола «Российская экономика — институциональные основы устойчивости», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) 27 февраля. Экономика РФ прошла «ковидные» 2020—2021 годы лучше ряда западных стран, хотя и не без потерь. Перед правительством стояли задачи поддержки экономической активности граждан, поиск возможностей для последующего качественного роста экономики. В итоге были разработаны механизмы господдержки экономики, позволившие справиться с санкциями и после начала СВО в 2022 году. Поэтому в ходе своего доклада заведующий кафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов выразил уверенность, что государства в экономике «должно быть столько, сколько нужно», ведь его главная функция — регуляторная. «Роль государства — расстановка приоритетов экономического развития и выбор инструментов их достижения. Но не в качестве собственника и распорядителя имущества и финансов, но — координатора процессов», — отметил Симонов. По его словам, нынешняя российская модель активного присутствия в экономике крупных госкомпаний не говорит о зависимости всей экономики от государства. Госкомпании — это своего рода агенты для максимизации прибыли от ключевых отраслей, хребет экономики. Они, как и другие участники рынка, при определенных обстоятельствах должны совместно решать значимые задачи, поставленные государством. «Можно привести пример с экологией. Если государство считает, что нужно любым способом максимизировать доходы, оно может разрешить компаниям „закрыть глаза“ на экологические проблемы, на модернизацию оборудования, что увеличило бы налоговые поступления, — продолжил Симонов. Власти в последнее время делать это бизнесу не позволяют. Государство стоит на том, что игнорировать общественное благо нельзя». Последние десятилетия в России восстанавливается этатизм, который подразумевает активное вмешательство государства в экономические процессы, считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он подчеркивает, что такие решения «безусловно положительно» воспринимаются обществом, поскольку соответствуют историческим чертам российской системы хозяйствования. «Административный институционализм, который создавался последнюю четверть века, направлен на то, чтобы утвердить и развивать динамическую адаптивность системы управления, экономических институтов к внешним и внутренним вызовам. Еще один столп — созданная инфраструктурная система, которая не позволяет обрушиться госуправлению и экономике», — пояснил эксперт. Также эксперты сошлись во мнении, что участие государства во многих процессах привело к устойчивости экономики. Кричевский указал на соответствующую закономерность: «Власти путем экспериментов подыскивали системные методы, чтобы минимизировать действующие кризисы и создать институциональную основу для снижения негативного воздействия на кризис следующий. Например, в 2009 году падение ВВП составило 7,8% за год, в 2015 году — уже 2%, в 2020 году (ковид) — 2,7%, а в позапрошлом году, когда были введены санкции, — 1,2%. Система госуправления, институты адаптировались к подобным внешнему и внутреннему эксцессу». Возникает уверенность в том, что намеченный курс развития экономики, даже в условиях санкций, будет более или менее устойчивым и постоянным, отметил Кричевский.