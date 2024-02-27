Госдума хочет разрешить тратить маткапитал на лекарства для детей

28 февраля 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Потратить маткапитал можно будет на срочную дорогостоящую операцию или лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В РФ хотят разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача. Законопроект с такой инициативой будет внесен 28 февраля депутатами Госдумы от трех фракций: ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». «Депутаты предлагают дополнить статью закона о распоряжении средствами маткапитала новой нормой, согласной которой, лица, получившие сертификат, могут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача», — рассказывает об инициативе депутатов ТАСС. Предполагается, что новые нормы будут внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По задумке авторов законопроекта, получить медицинскую помощь за счет сертификата можно будет в любой медицинской организации на территории страны, имеющей соответствующую лицензию. Это может быть связано со срочной дорогостоящей операцией либо в случаях, когда бесплатно получить такую услугу не возможно. Купить лекарства можно будет только назначенные врачом из перечня, которые определит правительство. Материнский капитал с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован и установлен на уровне 630,4 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысяч рублей для второго ребенка. Родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысяч при рождении второго ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ хотят разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача. Законопроект с такой инициативой будет внесен 28 февраля депутатами Госдумы от трех фракций: ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». «Депутаты предлагают дополнить статью закона о распоряжении средствами маткапитала новой нормой, согласной которой, лица, получившие сертификат, могут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача», — рассказывает об инициативе депутатов ТАСС. Предполагается, что новые нормы будут внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По задумке авторов законопроекта, получить медицинскую помощь за счет сертификата можно будет в любой медицинской организации на территории страны, имеющей соответствующую лицензию. Это может быть связано со срочной дорогостоящей операцией либо в случаях, когда бесплатно получить такую услугу не возможно. Купить лекарства можно будет только назначенные врачом из перечня, которые определит правительство. Материнский капитал с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован и установлен на уровне 630,4 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысяч рублей для второго ребенка. Родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысяч при рождении второго ребенка.