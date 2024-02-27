«Известия»: в РФ хотят создать единую пошлину на товары из-за рубежа

28 февраля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Товары из-за рубежа могут стать значительно дороже, если проект будет реализован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти России рассматривают вариант отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, который ограничивается одной тысячей евро и 31 кг. Вместо него предложено установить единую пошлину размером около 5%, стало известно из письма от маркетплейса Ozon помощнику президента РФ Максиму Орешкину. «С учетом нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза… Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета Евразийской экономической комиссии: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%», — приводит слова из письма Ozon газета «Известия». Компания уточняет, что такая мера коснется 34 миллионов россиян. Цены на импортные товары вырастут, и «кардинально усложнится процесс покупки», так как после каждой операции по отдельной процедуре нужно будет платить пошлину. По мнению представителей маркетплейса, до 80% пользователей откажутся от покупок по данной модели, а продажи на площадках упадут на треть. C 1 апреля 2024 года киргизская схема завоза машин также станет неактуальной из-за изменения правил расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель таможенной практики адвокатского бюро «Ри-консалтинг» Денис Руденко и индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией автомобилей и запчастей Сергей Редин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России рассматривают вариант отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, который ограничивается одной тысячей евро и 31 кг. Вместо него предложено установить единую пошлину размером около 5%, стало известно из письма от маркетплейса Ozon помощнику президента РФ Максиму Орешкину. «С учетом нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза… Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета Евразийской экономической комиссии: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%», — приводит слова из письма Ozon газета «Известия». Компания уточняет, что такая мера коснется 34 миллионов россиян. Цены на импортные товары вырастут, и «кардинально усложнится процесс покупки», так как после каждой операции по отдельной процедуре нужно будет платить пошлину. По мнению представителей маркетплейса, до 80% пользователей откажутся от покупок по данной модели, а продажи на площадках упадут на треть. C 1 апреля 2024 года киргизская схема завоза машин также станет неактуальной из-за изменения правил расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель таможенной практики адвокатского бюро «Ри-консалтинг» Денис Руденко и индивидуальный предприниматель, занимающийся реализацией автомобилей и запчастей Сергей Редин.