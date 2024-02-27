Карлсон допустил, что к смерти Навального* причастны США и Украина

28 февраля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Карлсон считает абсурдными слова некоторых журналистов Фото: Пресс-служба президента РФ Американский журналист Такер Карлсон допустил, что за смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) могут стоять власти США и Украины. Об этом экс-телеведущий Fox News сказал в интервью блогеру Лексу Фридману. «Они [Украина] убили дочь философа Александра Дугина в Москве, так что это вполне возможно. <…> Я не думаю, что мы (американцы — прим. URA.RU) убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно», — ответил Карлсон Фридману на вопрос о причастности США и Киева к смерти Навального. Интервью было опубликовано на YouTube. Журналист также отметил, что никто не знает реальную причину смерти Навального. Он назвал абсурдным и смешным то, что некоторые политики «кричат» об обратном. Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти, предварительно, является оторвавшийся тромб. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что за смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) могут стоять власти США и Украины. Об этом экс-телеведущий Fox News сказал в интервью блогеру Лексу Фридману. «Они [Украина] убили дочь философа Александра Дугина в Москве, так что это вполне возможно. <…> Я не думаю, что мы (американцы — прим. URA.RU) убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подождите, нет. Мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет, и за это стыдно», — ответил Карлсон Фридману на вопрос о причастности США и Киева к смерти Навального. Интервью было опубликовано на YouTube. Журналист также отметил, что никто не знает реальную причину смерти Навального. Он назвал абсурдным и смешным то, что некоторые политики «кричат» об обратном. Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти, предварительно, является оторвавшийся тромб. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов