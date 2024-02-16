Как в России восприняли новость о смерти Навального*

ФСИН сообщила о смерти Навального в исправительной колонии №3

16 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

По словам Милонова, ФСИН сделал все возможное, чтобы не допустить смерти Навального* Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти предварительно является оторвавшийся тромб. Российские политические деятели отреагировали на смерть Навального по-разному. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его смерть выгодна Западу. URA.RU приводит реакцию политиков России на смерть политика. Песков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина смерти Навального будет установлена медиками. По его словам, существует определенный свод правил, которыми будет руководствоваться правительство России. Симоньян Как заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, смерть политика перед президентскими выборами выгодна противостоящим РФ силам. При этом она добавила, что на Западе об этом хорошо осведомлены. Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция стран Запада на смерть Навального* является саморазоблачительной. Это связано с тем, что они напрямую обвиняли в происшествии Россию. Она добавила, что без проведения судмедэкспертизы западные страны уже подготовили свои выводы. МИД РФ В ведомстве отметили, что Западу нужно дождаться официальных результатов экспертизы и проявить сдержанность. Кроме того, В МВД РФ задались вопросом, почему смерть Навального вызвала больший ужас, чем гибель журналиста Гонсало Лиры, которого мучили в украинской тюрьме. Фадеев Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал дождаться результатов проверки: медицинского заключения и данных расследования, которое проведут правоохранительные органы. Он добавил, что даже молодые люди иногда уходят из жизни по естественным причинам. Кроме того, Фадеева поразило, с каким цинизмом западные политики комментируют смерть Навального. По его словам, такое поведение сразу наводит на мысль, что это кому-то выгодно. «Постыдились бы так цинично смерть человека использовать», — добавил он. Хамзаев Депутат от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев заявил, что за жизнь политика никто не боролся больше, чем врачи в РФ. Он добавил, что ажиотаж на Западе из-за смерти Навального придает трагедии «политический окрас». «Экспертизы нет, а обвинения в адрес России — есть. Вот кто это делает, те и есть первые выгодополучатели смерти этого человека», — передает RTVI слова Хамзаева. Слуцкий По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, смерть Навального — это не то, что его волнует на данный момент. Он напомнил о конфликте с Украиной и выделении оружия со стороны западных стран Киеву, от которого гибнут люди. Также Слуцкий добавил, что смерть человека — это беда, но Россия не позволит использовать ее в интересах Запада. Володин В смерти Навального виноваты Брюссель и Вашингтон, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, для них это выгодно. Также спикер добавил, что смерть политика выгодна тем странам, которые ввели множество антироссийских санкций в попытках уничтожить экономику страны. Миронов «Смерть Навального выгодна врагам России. Необходимо расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения информационной атаки Запада», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он также отметил, что западные страны стоят за смертью Навального, потому что трагедия произошла на фоне обсуждения переговоров с РФ после заявления президента России Владимира Путина. Делягин Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что западные страны могут использовать факт смерти Навального как повод для введения новых санкций. Также из-за этого могут пострадать замороженные активы России. Джабаров У РФ не было смысла вредить здоровью политика, сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Он заявил, что это несчастный случай. Милонов Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов считает, что ФСИН сделал все возможное, чтобы не допустить летального исхода для Навального. Однако на данный момент Запад делает из политика мученика. «Могу сказать одно: больше, чем о Навальном, в Российской Федерации не заботились ни об одном заключенном», — передает Daily Storm слова Милонова. Также депутат добавил, что частые посещения Навального в колонии со стороны адвокатов могут быть использованы Западом в качестве дискредитации ведомств РФ как доказательства проблем со здоровьем у политика. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексей Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО. Причиной смерти предварительно является оторвавшийся тромб. Российские политические деятели отреагировали на смерть Навального по-разному. Например, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его смерть выгодна Западу. URA.RU приводит реакцию политиков России на смерть политика. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина смерти Навального будет установлена медиками. По его словам, существует определенный свод правил, которыми будет руководствоваться правительство России. Как заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, смерть политика перед президентскими выборами выгодна противостоящим РФ силам. При этом она добавила, что на Западе об этом хорошо осведомлены. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что реакция стран Запада на смерть Навального* является саморазоблачительной. Это связано с тем, что они напрямую обвиняли в происшествии Россию. Она добавила, что без проведения судмедэкспертизы западные страны уже подготовили свои выводы. В ведомстве отметили, что Западу нужно дождаться официальных результатов экспертизы и проявить сдержанность. Кроме того, В МВД РФ задались вопросом, почему смерть Навального вызвала больший ужас, чем гибель журналиста Гонсало Лиры, которого мучили в украинской тюрьме. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал дождаться результатов проверки: медицинского заключения и данных расследования, которое проведут правоохранительные органы. Он добавил, что даже молодые люди иногда уходят из жизни по естественным причинам. Кроме того, Фадеева поразило, с каким цинизмом западные политики комментируют смерть Навального. По его словам, такое поведение сразу наводит на мысль, что это кому-то выгодно. «Постыдились бы так цинично смерть человека использовать», — добавил он. Депутат от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев заявил, что за жизнь политика никто не боролся больше, чем врачи в РФ. Он добавил, что ажиотаж на Западе из-за смерти Навального придает трагедии «политический окрас». По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, смерть Навального — это не то, что его волнует на данный момент. Он напомнил о конфликте с Украиной и выделении оружия со стороны западных стран Киеву, от которого гибнут люди. Также Слуцкий добавил, что смерть человека — это беда, но Россия не позволит использовать ее в интересах Запада. В смерти Навального виноваты Брюссель и Вашингтон, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, для них это выгодно. Также спикер добавил, что смерть политика выгодна тем странам, которые ввели множество антироссийских санкций в попытках уничтожить экономику страны. Он также отметил, что западные страны стоят за смертью Навального, потому что трагедия произошла на фоне обсуждения переговоров с РФ после заявления президента России Владимира Путина. Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что западные страны могут использовать факт смерти Навального как повод для введения новых санкций. Также из-за этого могут пострадать замороженные активы России. У РФ не было смысла вредить здоровью политика, сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Он заявил, что это несчастный случай. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов считает, что ФСИН сделал все возможное, чтобы не допустить летального исхода для Навального. Однако на данный момент Запад делает из политика мученика. Также депутат добавил, что частые посещения Навального в колонии со стороны адвокатов могут быть использованы Западом в качестве дискредитации ведомств РФ как доказательства проблем со здоровьем у политика. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов