Замдиректора деппрома ХМАО покидает пост ради карьеры в Москве

Заместитель директора департамента промышленности ХМАО Александр Федченко уходит в отставку. Инсайдер в политическом истеблишменте округа поделился с URA.RU, что 28 февраля станет его последним рабочим днем в югорском правительстве. Чиновнику прочат переезд в Москву.
«Федченко дорабатывает свой последний день в деппроме 28 февраля. Он нашел работу в Москве и уезжает туда», — сообщил информатор.
Отставку подчиненного подтвердил в ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU директор департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Он получил работу в одном из федеральных агентств», — уточнил глава деппрома, сообщив, что решение о назначении нового заместителя будет принято в ближайшее время.
Уроженец Томска Федченко был назначен на пост замдиректора департамента ХМАО в конце января 2023 года. С 2018 по 2020 год он работал в Москве в коммерческих структурах, а с 2020 по 2022 был директором департамента инноваций и предпринимательства Томской области.
Ранее URA.RU писало о чистках промышленного блока правительства ХМАО. В отставку отправлен директор управляющей компании «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев, который курировал мегапроект по строительству особой экономической зоны в Нягани.
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