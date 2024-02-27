27 февраля 2024

Замдиректора деппрома ХМАО покидает пост ради карьеры в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, отставка, портфель, должность, вакансия, назначение
Замдиректора деппрома ХМАО Александр Федченко уходит в отставку Фото:

Заместитель директора департамента промышленности ХМАО Александр Федченко уходит в отставку. Инсайдер в политическом истеблишменте округа поделился с URA.RU, что 28 февраля станет его последним рабочим днем в югорском правительстве. Чиновнику прочат переезд в Москву.

«Федченко дорабатывает свой последний день в деппроме 28 февраля. Он нашел работу в Москве и уезжает туда», — сообщил информатор.

Отставку подчиненного подтвердил в ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU директор департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Он получил работу в одном из федеральных агентств», — уточнил глава деппрома, сообщив, что решение о назначении нового заместителя будет принято в ближайшее время.

Уроженец Томска Федченко был назначен на пост замдиректора департамента ХМАО в конце января 2023 года. С 2018 по 2020 год он работал в Москве в коммерческих структурах, а с 2020 по 2022 был директором департамента инноваций и предпринимательства Томской области.

Ранее URA.RU писало о чистках промышленного блока правительства ХМАО. В отставку отправлен директор управляющей компании «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев, который курировал мегапроект по строительству особой экономической зоны в Нягани.

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Заместитель директора департамента промышленности ХМАО Александр Федченко уходит в отставку. Инсайдер в политическом истеблишменте округа поделился с URA.RU, что 28 февраля станет его последним рабочим днем в югорском правительстве. Чиновнику прочат переезд в Москву. «Федченко дорабатывает свой последний день в деппроме 28 февраля. Он нашел работу в Москве и уезжает туда», — сообщил информатор. Отставку подчиненного подтвердил в ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU директор департамента промышленности Кирилл Зайцев. «Он получил работу в одном из федеральных агентств», — уточнил глава деппрома, сообщив, что решение о назначении нового заместителя будет принято в ближайшее время. Уроженец Томска Федченко был назначен на пост замдиректора департамента ХМАО в конце января 2023 года. С 2018 по 2020 год он работал в Москве в коммерческих структурах, а с 2020 по 2022 был директором департамента инноваций и предпринимательства Томской области. Ранее URA.RU писало о чистках промышленного блока правительства ХМАО. В отставку отправлен директор управляющей компании «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев, который курировал мегапроект по строительству особой экономической зоны в Нягани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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