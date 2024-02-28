Центр Москвы перекроют из-за прощания с главой Верховного суда Лебедевым

Центр Москвы будет перекрыт до 12 часов по местному времени
Центр Москвы будет закрыт на время прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом рассказали в московском дептрансе.
«Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Причина — прощание с Вячеславом Лебедевым», — рассказали в
Лебедев умер 24 февраля. Ему было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях Лебедева.
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