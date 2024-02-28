Центр Москвы перекроют из-за прощания с главой Верховного суда Лебедевым

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Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, государственный исторический музей, кремль, охотный ряд, манежная площадь, гим, оцепление, москва
Центр Москвы будет перекрыт до 12 часов по местному времени Фото:

Центр Москвы будет закрыт на время прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом рассказали в московском дептрансе.

«Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Причина — прощание с Вячеславом Лебедевым», — рассказали в telegram-канале Дептранса. Там призвали планировать маршрут с учетом перекрытия.

Лебедев умер 24 февраля. Ему было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях Лебедева.

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Центр Москвы будет закрыт на время прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом рассказали в московском дептрансе. «Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Причина — прощание с Вячеславом Лебедевым», — рассказали в telegram-канале Дептранса. Там призвали планировать маршрут с учетом перекрытия. Лебедев умер 24 февраля. Ему было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. URA.RU подробно рассказывало о заслугах и достижениях Лебедева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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