Челябинскому инвалиду войны завалили снегом гараж

28 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Мужчина сам исправно чистил снег возле гаража, пока не приехал трактор Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил URA.RU о том, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег. «10 января к гаражу, который находится на арендованной мной территории, трактор навалил кучу снега. До этого момента я исправно чистил снег, а теперь не смогу», — сообщил URA.RU челябинец. Мужчина сообщил, что его гараж расположен возле дома №104а по улице Свободы. По договору аренды он должен содержать периметр гаража в чистоте на размер отмостки, что им исполнялось. Однако трактор, который чистил двор, завалил его гараж кучей снега. URA.RU направило запросы в пресс-службу региональной жилинспекции и в администрацию Советского района. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Ранее стало известно, что в Копейске семье с инвалидом выделили новую квартиру, но они не смогли переехать из-за снежных куч во дворе, которые мешают вывезти вещи. Представители ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега.

В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил URA.RU о том, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег. «10 января к гаражу, который находится на арендованной мной территории, трактор навалил кучу снега. До этого момента я исправно чистил снег, а теперь не смогу», — сообщил URA.RU челябинец. Мужчина сообщил, что его гараж расположен возле дома №104а по улице Свободы. По договору аренды он должен содержать периметр гаража в чистоте на размер отмостки, что им исполнялось. Однако трактор, который чистил двор, завалил его гараж кучей снега. URA.RU направило запросы в пресс-службу региональной жилинспекции и в администрацию Советского района. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Ранее стало известно, что в Копейске семье с инвалидом выделили новую квартиру, но они не смогли переехать из-за снежных куч во дворе, которые мешают вывезти вещи. Представители ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега.