27 февраля 2024

Челябинскому инвалиду войны завалили снегом гараж

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, зима, гаражи, сугробы
Мужчина сам исправно чистил снег возле гаража, пока не приехал трактор Фото:

В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил URA.RU о том, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег.

«10 января к гаражу, который находится на арендованной мной территории, трактор навалил кучу снега. До этого момента я исправно чистил снег, а теперь не смогу», — сообщил URA.RU челябинец.

Мужчина сообщил, что его гараж расположен возле дома №104а по улице Свободы. По договору аренды он должен содержать периметр гаража в чистоте на размер отмостки, что им исполнялось. Однако трактор, который чистил двор, завалил его гараж кучей снега.

URA.RU направило запросы в пресс-службу региональной жилинспекции и в администрацию Советского района. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

Ранее стало известно, что в Копейске семье с инвалидом выделили новую квартиру, но они не смогли переехать из-за снежных куч во дворе, которые мешают вывезти вещи. Представители ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега.

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В Челябинске пенсионеру, приравненному по льготам к инвалиду Великой Отечественной войны, трактор завалил снегом въезд в гараж. Мужчина сообщил URA.RU о том, что сейчас он не может откопать проезд, хотя ранее сам регулярно чистил снег. «10 января к гаражу, который находится на арендованной мной территории, трактор навалил кучу снега. До этого момента я исправно чистил снег, а теперь не смогу», — сообщил URA.RU челябинец. Мужчина сообщил, что его гараж расположен возле дома №104а по улице Свободы. По договору аренды он должен содержать периметр гаража в чистоте на размер отмостки, что им исполнялось. Однако трактор, который чистил двор, завалил его гараж кучей снега. URA.RU направило запросы в пресс-службу региональной жилинспекции и в администрацию Советского района. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Ранее стало известно, что в Копейске семье с инвалидом выделили новую квартиру, но они не смогли переехать из-за снежных куч во дворе, которые мешают вывезти вещи. Представители ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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