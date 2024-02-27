В ХМАО врачи удалили пациентке опухоль в головном мозге

Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили пациентке из Урая опухоль в головном мозге, благодаря чему женщина снова обрела способность говорить и двигаться. Об этом сообщает пресс-служба медорганизации.
«Пациентке из Урая Светлане Мотковой врачи удалили опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат интраоперационный нейромониторинг, который приобретен в этом году в Окружную клиническую больницу», — сообщает пресс-служба ОКБ.
До лечения пациентка с трудом передвигалась, не могла говорить и двигать рукой. После операции югорчанка почувствовала себя лучше. «Буквально сразу появилась речь, восстановились движения руки и ноги, ушли головные боли! Я безмерно благодарна врачам», — рассказала Светлана Моткова.
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