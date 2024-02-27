27 февраля 2024

В ХМАО врачи удалили пациентке опухоль в головном мозге

В ХМАО нейрохирурги провели сложную операцию на головном мозге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Нейрохирурги вернули женщине способность говорить и двигаться Фото:

Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили пациентке из Урая опухоль в головном мозге, благодаря чему женщина снова обрела способность говорить и двигаться. Об этом сообщает пресс-служба медорганизации.

«Пациентке из Урая Светлане Мотковой врачи удалили опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат интраоперационный нейромониторинг, который приобретен в этом году в Окружную клиническую больницу», — сообщает пресс-служба ОКБ.

До лечения пациентка с трудом передвигалась, не могла говорить и двигать рукой. После операции югорчанка почувствовала себя лучше. «Буквально сразу появилась речь, восстановились движения руки и ноги, ушли головные боли! Я безмерно благодарна врачам», — рассказала Светлана Моткова.

Ранее URA.RU писало, что у жителя ХМАО обнаружили редкое заболевание, замаскированное под онкологию. Врачи диагностировали оптикомиелит — редкое поражение нервной системы.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нейрохирурги Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска удалили пациентке из Урая опухоль в головном мозге, благодаря чему женщина снова обрела способность говорить и двигаться. Об этом сообщает пресс-служба медорганизации. «Пациентке из Урая Светлане Мотковой врачи удалили опухоль, которая задевала функционально значимые участки головного мозга. Впервые на подобных операциях нейрохирургов подстраховывал новый аппарат интраоперационный нейромониторинг, который приобретен в этом году в Окружную клиническую больницу», — сообщает пресс-служба ОКБ. До лечения пациентка с трудом передвигалась, не могла говорить и двигать рукой. После операции югорчанка почувствовала себя лучше. «Буквально сразу появилась речь, восстановились движения руки и ноги, ушли головные боли! Я безмерно благодарна врачам», — рассказала Светлана Моткова. Ранее URA.RU писало, что у жителя ХМАО обнаружили редкое заболевание, замаскированное под онкологию. Врачи диагностировали оптикомиелит — редкое поражение нервной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...