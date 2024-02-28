Baza: в Москве изнасиловали 17-летнего студента

28 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

СК проводит проверку по факту изнасилования Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве двое молодых людей изнасиловали 17-летнего студента, заставив его заниматься оральным сексом. Следственный комитет начал проверку по делу. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Москве изнасиловали 17-летнего студента, познакомившегося с девушкой в боте „Дайвинчик“», — передает telegram-канал. Изначально его хотели ограбить, но денег у молодого человека оказалось, поэтому его принудили заниматься оральным сексом. Студент одного из московских вузов 25 февраля познакомился с девушкой в боте. В этот же день они встретились у станции метро «Физтех». Девушка пригласила парня к себе домой, при входе в подъезд студент получил сильный удар по голове. Нападавший поздоровался с девушкой и сказал пострадавшему о том, что тот встретился с девушкой его друга и ответит за это. Студента под угрозами посадили в машину и увезли в лесопарковую зону. Позже к ним присоединился еще один парень. Неизвестные отобрали у студента телефон и потребовали отдать все деньги, но в кармане у парня было только 100 рублей. Обидчики заставили пострадавшего сесть на колени. Один из них насиловал парня, второй снимал все на камеру. Спустя время неизвестные ушли. СК начал проверку по делу. Как сообщает telegram-канал, на данный момент разыскиваются двое подозреваемых мужчин азиатской внешности и девушка возрастом 15-16 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве двое молодых людей изнасиловали 17-летнего студента, заставив его заниматься оральным сексом. Следственный комитет начал проверку по делу. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Москве изнасиловали 17-летнего студента, познакомившегося с девушкой в боте „Дайвинчик“», — передает telegram-канал. Изначально его хотели ограбить, но денег у молодого человека оказалось, поэтому его принудили заниматься оральным сексом. Студент одного из московских вузов 25 февраля познакомился с девушкой в боте. В этот же день они встретились у станции метро «Физтех». Девушка пригласила парня к себе домой, при входе в подъезд студент получил сильный удар по голове. Нападавший поздоровался с девушкой и сказал пострадавшему о том, что тот встретился с девушкой его друга и ответит за это. Студента под угрозами посадили в машину и увезли в лесопарковую зону. Позже к ним присоединился еще один парень. Неизвестные отобрали у студента телефон и потребовали отдать все деньги, но в кармане у парня было только 100 рублей. Обидчики заставили пострадавшего сесть на колени. Один из них насиловал парня, второй снимал все на камеру. Спустя время неизвестные ушли. СК начал проверку по делу. Как сообщает telegram-канал, на данный момент разыскиваются двое подозреваемых мужчин азиатской внешности и девушка возрастом 15-16 лет.