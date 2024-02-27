27 февраля 2024

В ХМАО 86% опрошенных избиркомом планируют прийти на выборы президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО готовятся принять участие в главных выборах страны Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Обходчики «ИнформУИК» проинформировали более половины избирателей ХМАО — 612 458 человек — о выборах президента России. Во время обхода 86,3% посещенных заявили о своих планах принять участие в предстоящей избирательной кампании, сообщает избирком Югры.

«Обходчики проинформировали более половины избирателей (612 458 человек). Следует отметить, что среди посещенных избирателей 86,3% заявили о своих планах принять участие в предстоящих выборах», — прокомментировали опрос в ведомстве.

Югорчане подали более 7,5 тысячи заявок о голосовании на дому. Обход избирателей продлится до 7 марта. Цель «ИнформУИК» — охватить все домовладения, включая даже те, что находятся в самых отдаленных и труднодоступных поселках округа.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова лично приняла участие в обходе граждан. Она проинформировала жителей поселка Березово о предстоящих выборах президента.

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Обходчики «ИнформУИК» проинформировали более половины избирателей ХМАО — 612 458 человек — о выборах президента России. Во время обхода 86,3% посещенных заявили о своих планах принять участие в предстоящей избирательной кампании, сообщает избирком Югры. «Обходчики проинформировали более половины избирателей (612 458 человек). Следует отметить, что среди посещенных избирателей 86,3% заявили о своих планах принять участие в предстоящих выборах», — прокомментировали опрос в ведомстве. Югорчане подали более 7,5 тысячи заявок о голосовании на дому. Обход избирателей продлится до 7 марта. Цель «ИнформУИК» — охватить все домовладения, включая даже те, что находятся в самых отдаленных и труднодоступных поселках округа. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова лично приняла участие в обходе граждан. Она проинформировала жителей поселка Березово о предстоящих выборах президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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