В ХМАО 86% опрошенных избиркомом планируют прийти на выборы президента РФ

Обходчики «ИнформУИК» проинформировали более половины избирателей ХМАО — 612 458 человек — о выборах президента России. Во время обхода 86,3% посещенных заявили о своих планах принять участие в предстоящей избирательной кампании, сообщает избирком Югры.
«Обходчики проинформировали более половины избирателей (612 458 человек). Следует отметить, что среди посещенных избирателей 86,3% заявили о своих планах принять участие в предстоящих выборах», — прокомментировали опрос в ведомстве.
Югорчане подали более 7,5 тысячи заявок о голосовании на дому. Обход избирателей продлится до 7 марта. Цель «ИнформУИК» — охватить все домовладения, включая даже те, что находятся в самых отдаленных и труднодоступных поселках округа.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова лично приняла участие в обходе граждан. Она проинформировала жителей поселка Березово о предстоящих выборах президента.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.