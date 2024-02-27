У пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам

28 февраля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Среди югорчан старшего поколения интерес к онлайн-чтению вырос на 90% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионеры Ханты-Мансийского автономного округа стали значительно чаще читать электронные книги. За год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, рассказала URA.RU пресс-служба «Мегафона». «Каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) в Югре — это абоненты 26—35 лет. Югорчане 36—45 лет также активно пользуются такими приложениями — они составляют 30% от всей аудитории. По данным Yota, значительно чаще читать онлайн стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 90% больше трафика, чем годом ранее. На 29% вырос интерес к онлайн-чтению и у югорских зумеров — абонентов 14—20 лет», — говорится в исследовании. Югра заняла восьмое место среди регионов России по интересу к книжным онлайн-сервисам. А в целом трафик на «читалках» за прошлый год в регионе вырос на 69%. «Больше всего югорчане слушают и читают книги в осенние и зимние месяцы — с сентября по январь», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО чаще всего читают классические произведения. Тогда среди них были книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Пенсионеры Ханты-Мансийского автономного округа стали значительно чаще читать электронные книги. За год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, рассказала URA.RU пресс-служба «Мегафона». «Каждый третий пользователь сервисов электронных книг (31%) в Югре — это абоненты 26—35 лет. Югорчане 36—45 лет также активно пользуются такими приложениями — они составляют 30% от всей аудитории. По данным Yota, значительно чаще читать онлайн стало старшее поколение: пользователи 56+ в 2023 году тратили на подобные сервисы на 90% больше трафика, чем годом ранее. На 29% вырос интерес к онлайн-чтению и у югорских зумеров — абонентов 14—20 лет», — говорится в исследовании. Югра заняла восьмое место среди регионов России по интересу к книжным онлайн-сервисам. А в целом трафик на «читалках» за прошлый год в регионе вырос на 69%. «Больше всего югорчане слушают и читают книги в осенние и зимние месяцы — с сентября по январь», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО чаще всего читают классические произведения. Тогда среди них были книги как отечественных, так и зарубежных авторов.