Глава ФАС пообещал снижение цен на яйца в России

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Яйца. Курган , витрина, яйца, покупатель, кассета яиц
Цены на яйца сильно поднялись в декабре 2023 года Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Тенденция снижения цен на яйца наметилась в России. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказав и про административные дела против тех, кто необоснованно завышал цены.

«Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах… Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Максим Шаскольский. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24»

Президент России Владимир Путин объяснял, что яйца подорожали из-за роста спроса. По его словам, предприятия вовремя не отреагировали на изменения.

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Тенденция снижения цен на яйца наметилась в России. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказав и про административные дела против тех, кто необоснованно завышал цены. «Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах… Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Максим Шаскольский. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24» Президент России Владимир Путин объяснял, что яйца подорожали из-за роста спроса. По его словам, предприятия вовремя не отреагировали на изменения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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