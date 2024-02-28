Экономика Глава ФАС пообещал снижение цен на яйца в России 28 февраля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 + Цены на яйца сильно поднялись в декабре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца Тенденция снижения цен на яйца наметилась в России. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказав и про административные дела против тех, кто необоснованно завышал цены. «Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах… Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Максим Шаскольский. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24» Президент России Владимир Путин объяснял, что яйца подорожали из-за роста спроса. По его словам, предприятия вовремя не отреагировали на изменения. Тенденция снижения цен на яйца наметилась в России. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказав и про административные дела против тех, кто необоснованно завышал цены. «Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах… Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Максим Шаскольский. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24» Президент России Владимир Путин объяснял, что яйца подорожали из-за роста спроса. По его словам, предприятия вовремя не отреагировали на изменения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям