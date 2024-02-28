Глава ФАС пообещал снижение цен на яйца в России

Тенденция снижения цен на яйца наметилась в России. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, рассказав и про административные дела против тех, кто необоснованно завышал цены.
«Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах… Сейчас в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца», — заявил Максим Шаскольский. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24»
Президент России Владимир Путин объяснял, что яйца подорожали из-за роста спроса. По его словам, предприятия вовремя не отреагировали на изменения.
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