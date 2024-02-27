В Тюменской области открыли первый фиджитал-центр

28 февраля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Тюменские фиджитал-спортсмены будут тренироваться в собственном центре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области принял участие в открытии первого в регионе фиджитал-центра. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Александр Моор открыл первый в Тюменской области фиджитал-центр. Спортивный объект нового поколения расположен на набережной Туры в районе моста Влюбленных», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области. В тюменском фиджитал-центре будет две отдельных зоны: спортивная и цифровая. При подготовке к турнирам спортсмены смогут пользоваться игровыми компьютерами, приставками и очками виртуальной реальности. На территории комплекса также есть скейт-парк и памп-трек. 21 февраля в Казани стартовал первый российский фиджитал-турнир «Игры будущего». На церемонии открытия турнира президент РФ Владимир Путин заявил, что это мероприятие — дар России мировой спортивной семье. Также глава государства назвал «Игры будущего» свободной от двойных стандартов и политики площадкой. Фиджитал — это спортивные дисциплины нового поколения. В них сочетаются классические и цифровые виды спорта.

Губернатор Тюменской области принял участие в открытии первого в регионе фиджитал-центра. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства. «Александр Моор открыл первый в Тюменской области фиджитал-центр. Спортивный объект нового поколения расположен на набережной Туры в районе моста Влюбленных», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области. В тюменском фиджитал-центре будет две отдельных зоны: спортивная и цифровая. При подготовке к турнирам спортсмены смогут пользоваться игровыми компьютерами, приставками и очками виртуальной реальности. На территории комплекса также есть скейт-парк и памп-трек. 21 февраля в Казани стартовал первый российский фиджитал-турнир «Игры будущего». На церемонии открытия турнира президент РФ Владимир Путин заявил, что это мероприятие — дар России мировой спортивной семье. Также глава государства назвал «Игры будущего» свободной от двойных стандартов и политики площадкой. Фиджитал — это спортивные дисциплины нового поколения. В них сочетаются классические и цифровые виды спорта.