В Тюменской области открыли первый фиджитал-центр

Губернатор Тюменской области принял участие в открытии первого в регионе фиджитал-центра. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства.
«Александр Моор открыл первый в Тюменской области фиджитал-центр. Спортивный объект нового поколения расположен на набережной Туры в районе моста Влюбленных», — указано в публикации информационного центра правительства Тюменской области.
В тюменском фиджитал-центре будет две отдельных зоны: спортивная и цифровая. При подготовке к турнирам спортсмены смогут пользоваться игровыми компьютерами, приставками и очками виртуальной реальности. На территории комплекса также есть скейт-парк и памп-трек.
21 февраля в Казани стартовал первый российский фиджитал-турнир «Игры будущего». На церемонии открытия турнира президент РФ Владимир Путин заявил, что это мероприятие — дар России мировой спортивной семье. Также глава государства назвал «Игры будущего» свободной от двойных стандартов и политики площадкой.
Фиджитал — это спортивные дисциплины нового поколения. В них сочетаются классические и цифровые виды спорта.
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