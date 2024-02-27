27 февраля 2024

Губернатор Шумков станет чаще проводить личные приемы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обратился с просьбой к сотрудникам правительства и главам округов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников правительства увеличить число личных встреч с жителями. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Провел очередной личный прием граждан в очной форме с подключением глав территорий через ВКС. Контролировать регулярность и качество проведения приемов поручил аппарату губернатора. Количество личных приемов граждан в течение года в моем рабочем графике также попросил увеличить», — сообщил губернатор.

Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы. Ближайшие встречи, по мнению Шумкова, должны быть посвящены ЖКХ, переселению из аварийного жилья и медицине.

Ранее жители обсуждали с губернатором на личных приемах темы, связанные со здравоохранением, образованием и благоустройством дорог. После одной из встреч губернатор пообещал, что пришедшему к нему на прием фельдшеру из села Дубровное выпишут премию за хорошую работу.

На приемах губернатора также присутствовали сотрудники областного правительства
На приемах губернатора также присутствовали сотрудники областного правительства
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников правительства увеличить число личных встреч с жителями. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Провел очередной личный прием граждан в очной форме с подключением глав территорий через ВКС. Контролировать регулярность и качество проведения приемов поручил аппарату губернатора. Количество личных приемов граждан в течение года в моем рабочем графике также попросил увеличить», — сообщил губернатор. Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы. Ближайшие встречи, по мнению Шумкова, должны быть посвящены ЖКХ, переселению из аварийного жилья и медицине. Ранее жители обсуждали с губернатором на личных приемах темы, связанные со здравоохранением, образованием и благоустройством дорог. После одной из встреч губернатор пообещал, что пришедшему к нему на прием фельдшеру из села Дубровное выпишут премию за хорошую работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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