Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников правительства увеличить число личных встреч с жителями. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Провел очередной личный прием граждан в очной форме с подключением глав территорий через ВКС. Контролировать регулярность и качество проведения приемов поручил аппарату губернатора. Количество личных приемов граждан в течение года в моем рабочем графике также попросил увеличить», — сообщил губернатор.
Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы. Ближайшие встречи, по мнению Шумкова, должны быть посвящены ЖКХ, переселению из аварийного жилья и медицине.
Ранее жители обсуждали с губернатором на личных приемах темы, связанные со здравоохранением, образованием и благоустройством дорог. После одной из встреч губернатор пообещал, что пришедшему к нему на прием фельдшеру из села Дубровное выпишут премию за хорошую работу.
На приемах губернатора также присутствовали сотрудники областного правительства
Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников правительства увеличить число личных встреч с жителями. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Провел очередной личный прием граждан в очной форме с подключением глав территорий через ВКС. Контролировать регулярность и качество проведения приемов поручил аппарату губернатора. Количество личных приемов граждан в течение года в моем рабочем графике также попросил увеличить», — сообщил губернатор. Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы. Ближайшие встречи, по мнению Шумкова, должны быть посвящены ЖКХ, переселению из аварийного жилья и медицине. Ранее жители обсуждали с губернатором на личных приемах темы, связанные со здравоохранением, образованием и благоустройством дорог. После одной из встреч губернатор пообещал, что пришедшему к нему на прием фельдшеру из села Дубровное выпишут премию за хорошую работу.