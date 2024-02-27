27 февраля 2024

Куйвашев внепланово собрал чиновников ради безопасности на выборах

Губернатор Куйвашев поручил усилить защищенность объектов ЖКХ перед выборами
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии, на которой, в частности, поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов ЖКХ в преддверии президентских выборов. По данным URA.RU, собрание стало внеочередным.

«В ходе предыдущих заседаний АТК мы запланировали большой комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в этот период. Это касается подготовки членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период выборов, обеспечения безопасности объектов для голосования. Также важнейшая задача — обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения», — цитирует Куйвашева департамент информполитики региона.

Один из участников на условиях анонимности поделился с URA.RU, что речь также шла об обеспечении безопасности и на самих избирательных участках — наличии эвакуационных выходов, огнетушителей, подготовленных сотрудников. С последними, в частности, уже провели тренировки, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта, и особое внимание власти уделяют легитимности процесса и безопасности избирателей, организаторов голосования. За пост будут бороться четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, администрация президента РФ будет делать на основании трех показателей: уровень явки, легитимность и качество голосования.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии, на которой, в частности, поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов ЖКХ в преддверии президентских выборов. По данным URA.RU, собрание стало внеочередным. «В ходе предыдущих заседаний АТК мы запланировали большой комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в этот период. Это касается подготовки членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период выборов, обеспечения безопасности объектов для голосования. Также важнейшая задача — обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения», — цитирует Куйвашева департамент информполитики региона. Один из участников на условиях анонимности поделился с URA.RU, что речь также шла об обеспечении безопасности и на самих избирательных участках — наличии эвакуационных выходов, огнетушителей, подготовленных сотрудников. С последними, в частности, уже провели тренировки, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта, и особое внимание власти уделяют легитимности процесса и безопасности избирателей, организаторов голосования. За пост будут бороться четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, администрация президента РФ будет делать на основании трех показателей: уровень явки, легитимность и качество голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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