Куйвашев внепланово собрал чиновников ради безопасности на выборах

Губернатор Куйвашев поручил усилить защищенность объектов ЖКХ перед выборами

28 февраля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии, на которой, в частности, поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов ЖКХ в преддверии президентских выборов. По данным URA.RU, собрание стало внеочередным. «В ходе предыдущих заседаний АТК мы запланировали большой комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в этот период. Это касается подготовки членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период выборов, обеспечения безопасности объектов для голосования. Также важнейшая задача — обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения», — цитирует Куйвашева департамент информполитики региона. Один из участников на условиях анонимности поделился с URA.RU, что речь также шла об обеспечении безопасности и на самих избирательных участках — наличии эвакуационных выходов, огнетушителей, подготовленных сотрудников. С последними, в частности, уже провели тренировки, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта, и особое внимание власти уделяют легитимности процесса и безопасности избирателей, организаторов голосования. За пост будут бороться четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, администрация президента РФ будет делать на основании трех показателей: уровень явки, легитимность и качество голосования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии, на которой, в частности, поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов ЖКХ в преддверии президентских выборов. По данным URA.RU, собрание стало внеочередным. «В ходе предыдущих заседаний АТК мы запланировали большой комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в этот период. Это касается подготовки членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период выборов, обеспечения безопасности объектов для голосования. Также важнейшая задача — обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения», — цитирует Куйвашева департамент информполитики региона. Один из участников на условиях анонимности поделился с URA.RU, что речь также шла об обеспечении безопасности и на самих избирательных участках — наличии эвакуационных выходов, огнетушителей, подготовленных сотрудников. С последними, в частности, уже провели тренировки, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта, и особое внимание власти уделяют легитимности процесса и безопасности избирателей, организаторов голосования. За пост будут бороться четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, администрация президента РФ будет делать на основании трех показателей: уровень явки, легитимность и качество голосования.