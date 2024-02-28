Песков: Украине не нужна помощь России для нового Майдана

Раскачка ситуации на Украине идет изнутри, поэтому помощь России в этом не нужна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении украинского комитета разведки, что российские спецслужбы проводят операцию «Майдан-3».
«Мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит на Украине. Там много разных точек зрения по Украине, по выборам, по дальнейшей легитимности руководства страны. Там никакая помощь не нужна. Там процессы по раскачиванию сами вытекают изнутри», — заявил Песков.
В Киеве распространяют информацию о том, что российские спецслужбы готовят операцию «Майдан-3». В комитете разведки заявили, что ее активная фаза намечена на период с марта по май. Расшатать ситуацию якобы планируется в первой половине июня, что позволит России нанести поражение ВСУ.
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