Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов

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Повседневная жизнь. Москва, госдума, дума, герб, здание, государственная
Все депутаты Госдумы поддержали закон Фото:

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Это произошло на пленарном заседании.

«Закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов был принят», — было сказано по итогу обсуждения. Закон принят единогласно.

Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что количество поддержавших закон депутатов выросло за время обсуждения.

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Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Это произошло на пленарном заседании. «Закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов был принят», — было сказано по итогу обсуждения. Закон принят единогласно. Прямой эфир заседания шел на сайте Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что количество поддержавших закон депутатов выросло за время обсуждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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