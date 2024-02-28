Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Все депутаты Госдумы поддержали закон
Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Это произошло на пленарном заседании.
«Закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов был принят», — было сказано по итогу обсуждения. Закон принят единогласно.
Прямой эфир заседания шел на
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