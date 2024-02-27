27 февраля 2024

Экс-мэр из ХМАО стал ответственным за ремонт школ в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
МКУ, которое возглавил Дмитрий Юматов, отвечает за содержание школ Фото:

Экс-глава поселка Ульт-Ягун (Сургутский район ХМАО) Дмитрий Юматов назначен руководителем дирекции по эксплуатации административных зданий и сооружений (ДЭАЗиИС) Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«У Юматова в Сургуте карьера развивалась достаточно стремительно. В ноябре 2023 года он пришел советником главы города. А после январских каникул был сначала переведен на позицию заместителя ДЭАЗиИС, а теперь назначен руководителем учреждения. Оно занимается обслуживанием зданий городской администрации и ее подведов. Также на это МКУ ложится организацией ремонта в школах и детсадах», — сообщил инсайдер.

В администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Юматова на позицию руководителя учреждения. Там также уточнили, что прежний директор МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов теперь занимает должность зама Юматова.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце прошлого года Юматов был назначен помощником главы Сургута Андрея Филатова. Работе Юматов приступил 9 ноября 2023 года.

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Экс-глава поселка Ульт-Ягун (Сургутский район ХМАО) Дмитрий Юматов назначен руководителем дирекции по эксплуатации административных зданий и сооружений (ДЭАЗиИС) Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «У Юматова в Сургуте карьера развивалась достаточно стремительно. В ноябре 2023 года он пришел советником главы города. А после январских каникул был сначала переведен на позицию заместителя ДЭАЗиИС, а теперь назначен руководителем учреждения. Оно занимается обслуживанием зданий городской администрации и ее подведов. Также на это МКУ ложится организацией ремонта в школах и детсадах», — сообщил инсайдер. В администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Юматова на позицию руководителя учреждения. Там также уточнили, что прежний директор МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов теперь занимает должность зама Юматова. Ранее URA.RU сообщало, что в конце прошлого года Юматов был назначен помощником главы Сургута Андрея Филатова. Работе Юматов приступил 9 ноября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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