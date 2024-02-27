Политика Власть Экс-мэр из ХМАО стал ответственным за ремонт школ в Сургуте 28 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 + МКУ, которое возглавил Дмитрий Юматов, отвечает за содержание школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава поселка Ульт-Ягун (Сургутский район ХМАО) Дмитрий Юматов назначен руководителем дирекции по эксплуатации административных зданий и сооружений (ДЭАЗиИС) Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «У Юматова в Сургуте карьера развивалась достаточно стремительно. В ноябре 2023 года он пришел советником главы города. А после январских каникул был сначала переведен на позицию заместителя ДЭАЗиИС, а теперь назначен руководителем учреждения. Оно занимается обслуживанием зданий городской администрации и ее подведов. Также на это МКУ ложится организацией ремонта в школах и детсадах», — сообщил инсайдер. В администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Юматова на позицию руководителя учреждения. Там также уточнили, что прежний директор МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов теперь занимает должность зама Юматова. Ранее URA.RU сообщало, что в конце прошлого года Юматов был назначен помощником главы Сургута Андрея Филатова. Работе Юматов приступил 9 ноября 2023 года. Экс-глава поселка Ульт-Ягун (Сургутский район ХМАО) Дмитрий Юматов назначен руководителем дирекции по эксплуатации административных зданий и сооружений (ДЭАЗиИС) Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «У Юматова в Сургуте карьера развивалась достаточно стремительно. В ноябре 2023 года он пришел советником главы города. А после январских каникул был сначала переведен на позицию заместителя ДЭАЗиИС, а теперь назначен руководителем учреждения. Оно занимается обслуживанием зданий городской администрации и ее подведов. Также на это МКУ ложится организацией ремонта в школах и детсадах», — сообщил инсайдер. В администрации Сургута подтвердили информацию о назначении Юматова на позицию руководителя учреждения. Там также уточнили, что прежний директор МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов теперь занимает должность зама Юматова. Ранее URA.RU сообщало, что в конце прошлого года Юматов был назначен помощником главы Сургута Андрея Филатова. Работе Юматов приступил 9 ноября 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям