Послание Путина россияне в крупных городах увидят на уличных экранах

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, монитор, путин на экране
Главные тезисы из послания Владимира Путина будут транслироваться на экранах до 3 марта Фото:

Россияне смогут увидеть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на уличных экранах. Об этом заявили в федеральном операторе имиджевой рекламы МАЕР.

«За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — рассказали в пресс-службе МАЕР, передает РИА Новости. Отмечается, что на экранах пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми заявлениями президента.

Больше 15,2 миллиона человек смогут увидеть послание на улице. Для безопасности предприняты усиленные меры. Главные тезисы будут повторяться несколько дней — до 3 марта.

Послание Путина парламенту состоится 29 февраля. Эксперты URA.RU рассказывали, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. За посланием можно будет следить не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Россияне смогут увидеть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на уличных экранах. Об этом заявили в федеральном операторе имиджевой рекламы МАЕР. «За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — рассказали в пресс-службе МАЕР, передает РИА Новости. Отмечается, что на экранах пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми заявлениями президента. Больше 15,2 миллиона человек смогут увидеть послание на улице. Для безопасности предприняты усиленные меры. Главные тезисы будут повторяться несколько дней — до 3 марта. Послание Путина парламенту состоится 29 февраля. Эксперты URA.RU рассказывали, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. За посланием можно будет следить не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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