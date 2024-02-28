Политика Послание Путина россияне в крупных городах увидят на уличных экранах 28 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + Главные тезисы из послания Владимира Путина будут транслироваться на экранах до 3 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне смогут увидеть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на уличных экранах. Об этом заявили в федеральном операторе имиджевой рекламы МАЕР. «За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — рассказали в пресс-службе МАЕР, передает РИА Новости. Отмечается, что на экранах пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми заявлениями президента. Больше 15,2 миллиона человек смогут увидеть послание на улице. Для безопасности предприняты усиленные меры. Главные тезисы будут повторяться несколько дней — до 3 марта. Послание Путина парламенту состоится 29 февраля. Эксперты URA.RU рассказывали, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. За посланием можно будет следить не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Россияне смогут увидеть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на уличных экранах. Об этом заявили в федеральном операторе имиджевой рекламы МАЕР. «За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — рассказали в пресс-службе МАЕР, передает РИА Новости. Отмечается, что на экранах пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми заявлениями президента. Больше 15,2 миллиона человек смогут увидеть послание на улице. Для безопасности предприняты усиленные меры. Главные тезисы будут повторяться несколько дней — до 3 марта. Послание Путина парламенту состоится 29 февраля. Эксперты URA.RU рассказывали, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. За посланием можно будет следить не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Подробнее об этом — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям