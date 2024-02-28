Послание Путина россияне в крупных городах увидят на уличных экранах

Россияне смогут увидеть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на уличных экранах. Об этом заявили в федеральном операторе имиджевой рекламы МАЕР.
«За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — рассказали в пресс-службе МАЕР, передает РИА Новости. Отмечается, что на экранах пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми заявлениями президента.
Больше 15,2 миллиона человек смогут увидеть послание на улице. Для безопасности предприняты усиленные меры. Главные тезисы будут повторяться несколько дней — до 3 марта.
Послание Путина парламенту состоится 29 февраля. Эксперты URA.RU рассказывали, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы. За посланием можно будет следить не только по телевизору, но и в кинотеатрах. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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