Где и когда смотреть послание Путина Федеральному Собранию

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

28 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут по телевидению 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отразит видение стратегии развития РФ на ближайшие годы. URA.RU рассказывает о том, где можно будет посмотреть трансляцию и о чем будет выступление. Во сколько и где смотреть послание президента в 2024 году Послание Путина Федеральному Собранию покажут по телевидению 29 февраля. Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Послание будут транслировать федеральные каналы «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также многие другие российские СМИ. Видеозапись обращения также опубликуют на сайте Кремля. Послание Путина покажут в кинотеатрах Также послание будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах. Его можно будет увидеть в сети «Синема 5» в 17 городах России. Вход — бесплатный, а покупать билеты заранее не нужно. Человек, если захочет, может смотреть послание и стоя, если сидячих мест не хватит. В Кремле отметили, что послание Путина востребовано среди зрителей. Именно поэтому оно будет показано в кинотеатрах. О чем будет говорить Путин в послании 29 февраля Статья по теме Путин выступит с предвыборной программой В своем выступлении президент затронет цели России в спецоперации, суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее, а также семейные ценности. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсант». В 2024 году мероприятие также посетят участники спецоперации. Вероятно, речь пойдет про рост доходов населения. Госслужащие из социальной сферы могут рассчитывать на повышение зарплат. Также будет затронута тема интеграции новых регионов. Переходный период заканчивается в 2026 году, делится предположениями «Комсомольская правда». Еще Путин затронет и развитие оборонной промышленности, которая помогла остановить контрнаступление ВСУ. Как заявил сам президент, в послании будут поставлены задачи на шесть лет вперед. Эксперты в разговоре с URA.RU выразили уверенность, что послание — это отправная точка политики на ближайшие годы. Также Путин расскажет про новые социальные лифты в России, сделав ставку на патриотизме, поделился политолог Дмитрий Нечаев. О чем Путин говорил в послании в 2023 году Статья по теме Путин ищет идеи, которые стимулируют рост населения России В прошлом году Путин выступал перед Федеральным Собранием 21 февраля. Тогда российский лидер призвал ускорить деофшоризацию российской экономики, не делить страны на цивилизованные и нецивилизованные, а также заявил, что семья — это брак мужчины и женщины, а детей необходимо защищать от гендерной нейтральности. URA.RU приводило главные заявления главы государства. Предыдущее послание президента было выполнено на 86%. Это выше, чем в 2021 году. Об этом рассказал глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отразит видение стратегии развития РФ на ближайшие годы. URA.RU рассказывает о том, где можно будет посмотреть трансляцию и о чем будет выступление. Послание Путина Федеральному Собранию покажут по телевидению 29 февраля. Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Послание будут транслировать федеральные каналы «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также многие другие российские СМИ. Видеозапись обращения также опубликуют на сайте Кремля. Также послание будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах. Его можно будет увидеть в сети «Синема 5» в 17 городах России. Вход — бесплатный, а покупать билеты заранее не нужно. Человек, если захочет, может смотреть послание и стоя, если сидячих мест не хватит. В Кремле отметили, что послание Путина востребовано среди зрителей. Именно поэтому оно будет показано в кинотеатрах. В своем выступлении президент затронет цели России в спецоперации, суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее, а также семейные ценности. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсант». В 2024 году мероприятие также посетят участники спецоперации. Вероятно, речь пойдет про рост доходов населения. Госслужащие из социальной сферы могут рассчитывать на повышение зарплат. Также будет затронута тема интеграции новых регионов. Переходный период заканчивается в 2026 году, делится предположениями «Комсомольская правда». Еще Путин затронет и развитие оборонной промышленности, которая помогла остановить контрнаступление ВСУ. Как заявил сам президент, в послании будут поставлены задачи на шесть лет вперед. Эксперты в разговоре с URA.RU выразили уверенность, что послание — это отправная точка политики на ближайшие годы. Также Путин расскажет про новые социальные лифты в России, сделав ставку на патриотизме, поделился политолог Дмитрий Нечаев. В прошлом году Путин выступал перед Федеральным Собранием 21 февраля. Тогда российский лидер призвал ускорить деофшоризацию российской экономики, не делить страны на цивилизованные и нецивилизованные, а также заявил, что семья — это брак мужчины и женщины, а детей необходимо защищать от гендерной нейтральности. URA.RU приводило главные заявления главы государства. Предыдущее послание президента было выполнено на 86%. Это выше, чем в 2021 году. Об этом рассказал глава исполкома Народного фронта «За Россию» (НФ) Михаил Кузнецов.