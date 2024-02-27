Предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену на МУП из ХМАО

28 февраля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Бизнесмены обвинили СРТ в занижение цен на услуги для «Сургутнефтегаза» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск на муниципальное предприятие «Сургутрайторф» (СРТ), которое принадлежит администрации Сургутского района. В качестве повода бизнесмены указывают сниженные расценки на прием мусора от компании «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил один из коммерсантов. «СРТ у юрлиц и обычных жителей принимает отходы не относящиеся ТКО на свой полигон по 1500 рублей за тонну. Для „Сургутнефтегаза“ цена же 600 рублей. Таким образом, МУП оказывает услуги юридическим лицам по разным тарифам, что также является нарушением антимонопольного законодательства. О чем предприниматели пожаловались окружному омбудсмену по защите прав предпринимателей Ирине Каск», — сообщил собеседник. Помощник окружного омбудсмена Раян Шарафиев подтвердил корреспонденту агентства информацию о поступившей жалобе. «Мы инициировали проверки по данной информации. Все материалы были направлены в ФАС», — сообщил Шарафиев. В компании «Сургутнефтегаз» отказались комментировать данную ситуацию. Между тем в «СРТ» сообщили, что сотрудничество с «СНГ» проходит в рамках действующего законодательства. «Информация о 600 рублях за тонну не соответствует действительности и в соответствии с условиями договора без согласования с заказчиком не подлежит разглашению. Объем завозимых к размещению отходов ПАО „СНГ“ суммарно превышает завозимый объем отходов прочих заказчиков, и цена является договорной», — сообщили в МУП. Ранее URA.RU сообщало, что ФАС проверяет муниципальное предприятие мэрии Сургутского района. Предприниматели обвиняют руководство в нарушении условий контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену ХМАО Ирине Каск на муниципальное предприятие «Сургутрайторф» (СРТ), которое принадлежит администрации Сургутского района. В качестве повода бизнесмены указывают сниженные расценки на прием мусора от компании «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил один из коммерсантов. «СРТ у юрлиц и обычных жителей принимает отходы не относящиеся ТКО на свой полигон по 1500 рублей за тонну. Для „Сургутнефтегаза“ цена же 600 рублей. Таким образом, МУП оказывает услуги юридическим лицам по разным тарифам, что также является нарушением антимонопольного законодательства. О чем предприниматели пожаловались окружному омбудсмену по защите прав предпринимателей Ирине Каск», — сообщил собеседник. Помощник окружного омбудсмена Раян Шарафиев подтвердил корреспонденту агентства информацию о поступившей жалобе. «Мы инициировали проверки по данной информации. Все материалы были направлены в ФАС», — сообщил Шарафиев. В компании «Сургутнефтегаз» отказались комментировать данную ситуацию. Между тем в «СРТ» сообщили, что сотрудничество с «СНГ» проходит в рамках действующего законодательства. «Информация о 600 рублях за тонну не соответствует действительности и в соответствии с условиями договора без согласования с заказчиком не подлежит разглашению. Объем завозимых к размещению отходов ПАО „СНГ“ суммарно превышает завозимый объем отходов прочих заказчиков, и цена является договорной», — сообщили в МУП. Ранее URA.RU сообщало, что ФАС проверяет муниципальное предприятие мэрии Сургутского района. Предприниматели обвиняют руководство в нарушении условий контракта.